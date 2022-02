Leere Bühne bis in den Herbst

Schweren Herzens musste Martin Elsensohn in seiner Funktion als Regisseur des Theater- und Kulturvereins Rußbach die für März geplante Produktion absagen. Zwar wären die Aufführungen laut der aktuellen Corona-Lockerungen möglich gewesen, die Probearbeiten davor wären aber zu umständlich.

„Wir hätten Mitte Jänner zum Proben beginnen müssen und uns dreimal in der Woche getroffen. Aber das macht mit Abstand und Maske keinen Spaß, also haben wir entschieden, erst Ende September zu spielen“, erläutert Elsensohn die Entscheidung. Der Termin für die Premiere ist mit 30. September schon fixiert.

Open-Air-Aufführungen waren keine Option

Das Risiko wäre auch zu groß gewesen, wenn einer der Darsteller wegen einer Corona-Infektion oder Quarantäne ausgefallen wäre. Bei einer Fußballmannschaft oder der Musikkappelle wären Ausfälle einfacher zu kompensieren, soElsensohn, dies wäre bei einer Theatergruppe mit den vergebenen Rollen um einiges komplizierter.

Keine Option war, wie im Vorjahr im Sommer unter freiem Himmel zu spielen. Dies hätte damit zu tun, dass in „normalen“ Sommern ohne Corona zahlreiche andere beliebte Veranstaltungen stattfinden, wie etwa der Kirtag in Niederrußbach oder das Feuerwehrfest in Oberrußbach, „und wir haben ja im neuen Veranstaltungszentrum eine super Location, die wollen wir ja nutzen“, lacht der Regisseur. Auch auf das Zittern, ob die Aufführungen wegen des Wetters wie geplant stattfinden können, möchte er verzichten. Er schließt zwar nicht aus, dass irgendwann wieder Open-Air gespielt wird, allerdings sollten das Ausnahmen sein.

Welches Stück es sein wird, wollte Elsensohn noch nicht verraten: „Nur so viel, es wird wieder etwas zum Lachen, damit die Besucher ein paar Stunden vom Alltag abschalten können“, sagt er.

