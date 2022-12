Nahwärme nimmt langsam Formen an

Werbung

Im Zuge der Maßnahmen zum Ausstieg aus Erdgas soll nun Nahwärme in Niederrußbach realisiert werden. Das Veranstaltungszentrum (VAZ) und das Feuerwehrgebäude sollen ein Nahwärmekraftwerk bekommen. Diese Projektidee wurde von ÖVP-Vizebürgermeister Manfred Punz ins Leben gerufen.

Bernhard Ebhart, der den erkrankten Punz vertrat, erläuterte in der Gemeinderatssitzung: „Wir werden mit den Leuten, die in der Nähe wohnen, reden, vielleicht können sich noch manche anschließen.“ Ob es dann dazu kommt, sei von mehreren Faktoren abhängig. Einerseits muss eine entsprechende Anschlussdichte gegeben sein, also genügend Privathaushalte, die sich für Nahwärme interessieren. Andererseits muss eine gewisse räumliche Nähe zum Nahwärmekraftwerk gegeben sein.

Die Wärme soll durch Hackschnitzel erzeugt werden. Die Biomasse kann von der Gemeinde bereitgestellt werden, falls sich jedoch nicht genügend findet, kann die Genossenschaft, die mit dem Bau der Anlage betraut werden soll, mit weiteren Hackschnitzeln aushelfen.

Bei einer Info-Veranstaltung war das Interesse der Bürger laut Ebhart groß. Es wurden bereits Erhebungsbögen ausgefüllt, diese müssen noch ausgewertet werden. Je nach Ausgang wird sich herausstellen, ob auch Privathaushalte angeschlossen werden.

