Eine große Ehre wurde Herbert Baier, Andreas Brenninger und Johann Bacher zuteil: Die drei Rußbacher Winzer konnten die Fachjury mit ihren edlen Tropfen überzeugen. Als „Top-Wein Niederrösterreich“-Finalisten bekam das Trio im Palais Niederösterreich im feierlichen Rahmen die Urkunden überreicht.

„Dass drei Auszeichnungen in die Gemeinde Rußbach gehen, ist eine super Sache“, freut sich Baier und ergänzt stolz: „Man sieht eben, wo es guten Wein gibt – bei uns in der Region.“ Er ist zusammen mit Bacher in der Kategorie „Grüner Veltliner Klassisch“ vertreten, der Königsdisziplin. Von über tausend Einreichungen schaffen es nur 40 in den Kreis der „Finalisten“. Brenninger triumphierte mit seinem Wein „Koloss 2007“, der zehn Jahre in einem Holzfass lagerte, in der Rubrik „Zweigelt kräftig“.

Baier, der in achtter Generation aus einer Weinbaufamilie stammt und als VP-Gemeinderat tätig ist, lebt einen lockeren Umgang mit den Weinbauern aus der Region: „Früher war es so, dass niemand wissen durfte, was im Weinkeller des anderen passiert. Wir, die junge Generation, machen das anders und treffen uns regelmäßig, um den Wein des anderen zu testen.“