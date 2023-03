Agility-Wettbewerb: Der nächste Sieg für Conni und ihren „LeGo“

Einen weiteren Sieg können Conni Raschbauer und ihr „LeGo“ verbuchen. Beim Agility-Wettbewerb Hungarian Open 2023 erreichte das Duo den Sieg in der Klasse von „LeGo“.

Die Erfolgsliste des ungleichen Duos ist lang, darunter finden sich: Jugend-Europameister im Team, Jugend-Europameister im Einzel, ÖGV-Bundesmeister 2019 und Staatsmeister 2020 & 2021 (Team).

Besonders stolz ist Raschbauer, weil „LeGo“, ein acht Jahre alter Sheltie, von ihr selbst ausgebildet wurde. Davor hatte die Tierärztliche Ordinationsassistentin mit einem Hund ihrer Mutter erste Wettkampferfahrungen bei Agility gesammelt.

Zweimal pro Woche wird trainiert

Um diese Erfolge zu erreichen, muss auch regelmäßig trainiert werden. Zweimal pro Woche geht es für etwa eine halbe Stunde auf den eigenen Parcours, auf dem sie auch Trainings anbietet. „Ein intensiveres Übungsprogramm sollte man einem Hund nicht zumuten“, sagt Raschbauer. Und im Winter wurde hauptsächlich am Muskelaufbau gearbeitet.

Wir haben es weit gebracht Conni Raschbauer

Der Sieg in Ungarn solte im heurigen Jahr nur der Auftakt sein, hofft die 22-Jährige. Denn neben anderen Bewerben steht im Frühjahr such die Qualifikation für die Weltmeisterschaft am Programm. Zusätzlich wird auch ein Nachfolger ausgebildet.

„Wir haben es weit gebracht“, zieht Raschbauer Bilanz über die erfolgreiche Zusammenarbeit mit „LeGo“. Allerdings rechnet sie, dass der Sheltie wohl nur noch ein, zwei Jahre Höchstleistungen bringen kann. Dann sollte der neue Partner schon reif für die Wettkämpfe sein.

