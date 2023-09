Technik-Begeisterung bei den Mädchen wecken

Die RWA Raiffeisen Ware Austria, die ihre Unternehmenszentrale seit 2020 in Korneuburg hat, veranstaltete erstmals einen Girls‘ Day. Eingeladen waren Töchter, Enkelinnen, Schwestern und Nichten der RWA-Mitarbeiter im Alter von zehn bis 18 Jahren. 55 Mädchen folgten der Einladung und tauchten ein in die vielfältige Welt der Raiffeisen Ware Austria. So wurde der RWA-Campus in Korneuburg zur Entdeckungsreise, bei der die wissbegierigen Besucherinnen interessante Einblicke in die unterschiedlichsten Bereiche der RWA sammeln konnten.

Die Highlights waren das Agrar Innovation Center, das Lagerhaus Technik-Center mit einer Traktorfahrt, aber auch die Themen IT, Energie und Nachhaltigkeit sowie Marketing. „Wir haben diesmal ganz bewusst ausschließlich Mädchen eingeladen, die im Alter der Berufsorientierung sind. Dies vor dem Hintergrund, dass unsere Geschäftsbereiche noch sehr stark männlich geprägt sind“, sagt Matthias Breiteneder, Leiter des Personalbereichs in der RWA, und er ergänzt: „Der Girls‘ Day zeigte uns, dass es hier viele junge und neugierige Talente zu entdecken gilt.“ Ziel war es, die heutige Vielfalt der RWA zu zeigen und damit die Vielfalt in den Teams für die Zukunft zu sichern. „Die Begeisterung und die Freude der Teilnehmerinnen bestätigen unseren Zugang, hier als Arbeitgeber offen und dynamisch zu agieren“, so Breiteneder abschließend.

Zum Thema:

Die RWA ist als Produzent, Dienstleister und Händler in den Geschäftsfeldern Agrar, Technik, Energie, Baustoffe und Haus & Garten tätig. Als Dachorganisation der Lagerhaus-Genossenschaften in Österreich erbringt die RWA für diese ein umfassendes Leistungsangebot in den erwähnten Bereichen. Darüber hinaus betreibt die RWA eine Vielzahl an Beteiligungen und Tochterunternehmen im Inland und in ausgewählten osteuropäischen Ländern. Durch die strategische Allianz mit der BayWa ist die RWA in ein international agierendes Großunternehmen eingebunden.