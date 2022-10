Einsatzkräfte übten im Tunnel

Freiwillige Feuerwehren, Polizei und Rotes Kreuz probten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Tunnel Kreuzenstein die Alarm- und Einsatzpläne sowie die Koordination der Einsatzabläufe. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Übung war der Tunnel ab 23.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Der Straßenbetreiber Bonaventura ist gesetzlich verpflichtet, alle vier Jahre eine Großübung abzuhalten.

Simuliert wurde ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und verletzten Personen in Kombination mit einem verunfallten Gefahrenguttransporter im Tunnel Kreuzenstein nahe der Ausfahrt in Richtung A22. Nach der Alarmierung fuhren die Einsatzkräfte der Feuerwehr Korneuburg, die Gefahrenguteinheit der Feuerwehr Leobendorf und Stockerau, das Rote Kreuz Korneuburg und die Autobahnpolizei Stockerau unverzüglich zum Unfallort, um unter realistischen Bedingungen die Einsatzübung durchzuführen. Ein wesentlicher Bestandteil solcher Übungen ist die Überprüfung der reibungslosen Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den verschiedenen Blaulichtorganisationen und der Bonaventura Überwachungszentrale. Im Anschluss an die Tunnelübung wurde der Einsatz und Verbesserungspotenziale gemeinsam analysiert.

„Übungen wie diese sind wichtig, um im Ernstfall gezielt und richtig zu reagieren. Dabei sind das Einhalten der Alarmabläufe und die korrekte Kommunikation zwischen den Einsatzorganisationen das Um und Auf einer erfolgreichen Einsatzabwicklung“, erklärt Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Hannes Holzer. Die Bezirkskommandantin Angelika Weiler des Roten Kreuzes, bekräftigt die Wichtigkeit der gesetzlich vorgeschriebenen Übung: „Damit wir im Ernstfall optimal gerüstet sind, ist eine funktionierende Kommunikation wichtig, damit Unfallbeteiligten rasch geholfen werden kann.“

