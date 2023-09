Verkehrsbehinderungen durch Arbeiten in der Tunnelkette

Der Straßenerhalter Bonaventura macht die Tunnel entlang der A5 und der S1 fit für die kalte Jahreszeit: Die Tunnel werden umfassend gewartet und gereinigt, die Videokameras im Tradenbergtunnel modernisiert und die Durchfahrtsbeleuchtung in der Tunnelkette Tradenberg/Stetten wird auf LED umgerüstet. Konkret finden die Arbeiten im Zeitraum von 11. September bis einschließlich 20. Oktober im Bereich der Tunnelketten Tradenberg, Stetten und Kreuzenstein (Bezirk Korneuburg) sowie im Tunnel Eibesbrunn (Bezirk Mistelbach) statt.

Für eine ordnungsgemäße Durchführung kommt es in den Nachtstunden von 18. September bis einschließlich 6. Oktober zu temporären Spursperren, Rampensperren und Geschwindigkeitsbegrenzungen. Vorübergehende Sperren der Zu- und Abfahrten sowie entsprechende Umleitungen werden vor Ort beschildert und angekündigt. „Um den Verkehrsfluss für die Verkehrsteilnehmer bestmöglich aufrechtzuerhalten, finden so viele Arbeiten an den Tunnelketten wie möglich in den Nachstunden von 20 bis 5 Uhr statt“, sagt Peter Pelz, technische Geschäftsführung bei Bonaventura.

Da die saisonalen Tunnelarbeiten witterungsabhängig sind, kann es je nach Wetterlage zu Verschiebungen der Arbeiten und geplanten Sperren kommen. Aktuelle Behinderungen auf der Strecke werden über den Verkehrsfunk ehestmöglich durchgesagt. Durch ausreichende Beschilderung werden alle Verkehrsteilnehmer zeitnah informiert und gegebenenfalls umgeleitet, verspricht die Bonaventura.

Modernisierung mit Fokus auf Energieeffizienz

Neben den jährlich anstehenden Tunnelwartungen wird dieses Jahr ein besonderes Augenmerk auf die Modernisierung der Videokameras im Tunnel Tradenberg und der Durchfahrtsbeleuchtung in der Tunnelkette Tradenberg/Stetten gelegt. Um hier mit Blick auf Energieeffizienz zu handeln, werden von 11. bis 15. September im Tunnel Tradenberg die Videokameras umgerüstet. In einem zweiten Schritt werden die Durchfahrtsbeleuchtungen in der Tunnelkette Tradenberg/Stetten im Zeitraum von 9. bis 20. Oktober auf LED erneuert. Diese Arbeiten werden tagsüber in der Zeit zwischen 7 und 17 Uhr mit wechselseitigen Sperren auf beiden Richtungsfahrbahnen umgesetzt.

Alle Tunnelreinigungs- und Wartungsarbeiten auf einen Blick:

Tunnel Tradenberg/Stetten (S1 West)

11. bis 15.9.2023: Richtungsfahrbahn Korneuburg und Vösendorf: wechselseitige Spursperren von 7 bis 17 Uhr

18. bis 19.9.2023: Richtungsfahrbahn Korneuburg: Spursperren von 20 bis 5 Uhr, Rampensperre am 18.9. von 22 bis 24 Uhr

20. bis 21.9.2023: Richtungsfahrbahn Vösendorf: Spursperren von 20 bis 5 Uhr

25. bis 26.9.2023: Richtungsfahrbahn Korneuburg: Lüfterwartung mit Spursperren von 20 bis 5 Uhr, Rampensperre am 25.9. von 22 bis 24 Uhr

26. bis 27.9.2023: Richtungsfahrbahn Vösendorf: Lüfterwartung mit Spursperren von 20 bis 5 Uhr

9. bis 20.10.2023: Richtungsfahrbahn Korneuburg und Vösendorf: wechselseitige Spursperren von 7 bis 17 Uhr

Tunnel Kreuzenstein (S1 West)

2. bis 3.10.2023: Richtungsfahrbahn Korneuburg: Spursperren und Rampensperre von 20 bis 5 Uhr

4. bis 5.10.2023: Richtungsfahrbahn Vösendorf: Spursperren und Rampensperre von 20 bis 5 Uhr

Tunnel Eibesbrunn (A5 Süd)

6.10.2023: Richtungsfahrbahn Wien und Brünn: wechselseitige Spursperren von 21 bis 4 Uhr