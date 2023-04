Wo Hundehaufen teuer werden können

Wer die Hinterlassenschaften seines Hundes nicht ordnungsgemäß entsorgt, für den kann es teuer werden. Das Informationsportal Betrugstest.com hat die Höhe des Bußgeldes in den 20 größten Städten Österreichs verglichen. Zwischen zehn und 7.000 Euro müssen Hundehalter zahlen, wenn sie das Häufchen ihres Vierbeiners auf Straßen, Wegen und öffentlichen Plätzen nicht beseitigen. Im Bezirk Korneuburg kommt man deutlich billiger davon.

200 Euro muss man in Linz zahlen, wenn das große Geschäft des Vierbeiners liegenbleibt. Den Haufen besser eintüten sollten Hundebesitzer auch in St. Pölten, Klosterneuburg, Wiener Neustadt und Krems an der Donau, wo 90 Euro fällig werden. Richtig teuer wird es für Wiederholungstäter: Bis zu 7.000 Euro betragen die Strafen in Steyr, St. Pölten, Wiener Neustadt, Klosterneuburg und Krems an der Donau. Die gleiche Summe müssen Hundehalter in Linz, Wels, Leonding und Traun maximal zahlen.

In Korneuburg kontrolliert der Sicherheitsdienst, ob Hundebesitzer den Kot ihrer Tiere ordnungsgemäß entfernen. Passiert das nicht, kann ein Bußgeld von 50 Euro fällig werden. „Das wurde aber in der Praxis noch nie eingehoben“, weiß Bürgermeister Christian Gepp. Er merkt aber eine verstärkte Sensibilisierung bei dem Thema. „Ich habe selber schon mitbekommen, dass Hundebesitzer andere darauf aufmerksam machen, dass sie die Hinterlassenschaft ihrer Hunde wegräumen sollen“, erzählt der Stadtchef.

In Stockerau sind Strafen bis zu 90 Euro möglich

Auch in Stockerau haben die Mitarbeiter der Parkraumüberwachung die Befugnis, Verwarnungen betreffend Verschmutzung durch Hundeexkremente auszusprechen bzw. Organstrafverfügungen auszustellen. „Bei der Vollziehung setzen wir auf ein faires Miteinander, das heißt, wir belassen es in vielen Fällen bei Verwarnungen“, sagt Marketing-Bereichsleiter Georg Ihm. Grundsätzlich wären aber laut NÖ Hundehaltegesetz Organstrafen bis 90 Euro möglich, betont er.

In der Stadt Gerasdorf wurden in den letzten Jahren in Oberlisse, Föhrenhain, Kapellerfeld und Seyring Hundefreilaufzonen eingerichtet. „Dadurch ist es bezüglich herumliegenden Kothaufen in den letzten Jahren etwas besser geworden“, findet Vizebürgermeister Dietmar Ruf, der aber einschränkt: „Gut ist es noch immer nicht!“ In Gerasdorf gibt es keine Kontrollorgane, die die Einhaltung des Hundehaltegesetzes kontrollieren. „Streng genommen liegt es in der Eigenverantwortung der Hundebesitzer“, betont Ruf.

