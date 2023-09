Stockerauer Lenautheater startet mit Karl Valentin und dem Kasperl

Das Lenautheater steht in den Startlöchern und präsentiert den Spielplan, hinter dem eine eineinhalbjährige Vorbereitungszeit steckt. Das Programm weicht ein bisschen von jenem aus der vergangenen Saison ab, aber das Team bleibt dennoch seiner Linie treu.

Jedes Monat wird ein anderes Genres abgedeckt, das Heitere wie das zum Nachdenken Anregende sind gleichermaßen vertreten - aber ohne den Mainstream abzudecken. Das Lenautheater sieht sich als Ergänzung etwa zum Z2000 oder Gasthubers Bühne.

Karl Valentin und der Kasperl bilden den Saisonstart

Gestartet wird mit „Karl Valentins Panoptikum“: Max Mayerhofer und David Czifer, die mit Mara Koppitsch die Bühne betreten werden, sind als Lastkrafttheater-Initiatoren bekannt. Sie widmen sich dem Komiker, Grantler und Pessimisten - und zeigen ein Kuriositätenkabinett voller Kurzgeschichten, Nonsens-Couplets und vertrackter Szenen von Valentin. Der berühmte Stockerauer Kasperl mit Marion Roll eröffnet das Programm für Kinder („Kasperl und das Burggespenst“) und hat wie immer gleich mehrere Auftritte.

Der Saisonbeginn fällt stets ein bisschen schwerfällig aus, aber Leiterin Eva Kronberger hofft auf das Stammpublikum, das sich seit 2022 auch aufgrund der neuen Kartenaktion herauskristallisiert habe. Ob „2 + 1“ heuer erneut angeboten wird, wird auf den Vorverkauf ankommen. Momentan läuft dieser schon jetzt gut an.

Kronberger verzeichnet fürs Weihnachtskabarett mit Norbert Peter und Ronny Tekal („Peter & Tekal - Es ist ein Arzt entsprungen“) schon jetzt Reservierungen. Apropos: Das Ensemble des Lenautheaters mit Elena Schreiber, Gebhard Heegmann und Richard Maynau wird in der Adventzeit die festlichsten Geschichten quer aus der Weltliteratur und Lieder - vom Klassiker bis zum Hit - hören lassen.

Das Lenautheater ist nach der Corona-Pandemie, aber nach einer sehr guten Saison 2022/2023 erneut mit einer Herausforderung konfrontiert. „Die Gagen und die Druckkosten sind aufgrund der Inflation etwas gestiegen“, erklärt Kronberger. „Wir müssen etwas tiefer in die Tasche greifen.“ Die Kartenpreise werden um einen Euro leicht erhöht, aber man will als kultureller Nahversorger trotzdem niederschwelligen Genuss ermöglichen. Das ist dank der Förderung seitens der Stadtgemeinde Stockerau und des Landes NÖ und weiteren Sponsoren möglich.

Heidi im neuen Original und ein preisgekrönter Mr. Green

Zum Highlight des Kindertheaters zählt „Heidi“, das Stück wird Richard Maynau inszenieren: Er bleibt dabei der Originalgeschichte sehr nah, erzählt sie aber dennoch in einer neuen Fassung mit schwungvollen Liedern. Direkt angesprochen werden wieder Direktoren und Lehrer: Alle Stockerauer Schulen waren in der vergangenen Saison im Lenautheater vertreten.

„Besuch bei Mr. Green“ ist indes eine Komödie mit Tiefgang, in der verschiedene Lebensmodelle, Religionen und Generationen aufeinanderprallen. Der feinsinnige Witz und die schlagfertigen Dialogen offenbaren, dass Toleranz für die Überwindung von Grenzen nötig ist. Die preisgekrönte Produktion wird unter der Regie von Richard Maynau ins Lenautheater geholt. Er bringt auch Johann Nepomuk Nestroy mit „Frühere Verhältnisse“ auf die Bühne.

Die 80- bis 100-prozentige Auslastung in der vergangenen Saison stellt Leiterin Eva Kronberger mehr zufrieden: „Das ist wirklich unserem großen Einsatz zu verdanken.“ Das Team nutzte jede Gelegenheit, um zum Beispiel am Wochenmarkt auf das Lenautheater aufmerksam zu machen. Außerdem lockte das ansprechende Programm, ergänzt Stellvertreterin Valerie Berger. Mehrere Vorstellungen waren ausverkauft. Und darauf hofft man auch in der kommenden Saison.

Kasperl und das Burggespenst: Der berühmte Stockerauer Kasperl mit Marion Roll. 19. Oktober, 15 Uhr

Der berühmte Stockerauer Kasperl mit Marion Roll. 19. Oktober, 15 Uhr Karl Valentins Panoptikum: Eine literarische Revue mit Texten von Karl Valentin, 19. Oktober, 20 Uhr

Eine literarische Revue mit Texten von Karl Valentin, 19. Oktober, 20 Uhr Drache Funki und das Lebkuchenmanderl: Märchen im Fäden-Marionetten-Theater, 30. November, 15 Uhr

Märchen im Fäden-Marionetten-Theater, 30. November, 15 Uhr Peter & Tekal - Es ist ein Arzt entsprungen: Medizinkabarett , 30. November, 20 Uhr

Medizinkabarett 30. November, 20 Uhr Weihnachten im Lenautheater: Die schönsten Geschichten und Lieder rund um Weihnachten, 11. Dezember, 20 Uhr

Die schönsten Geschichten und Lieder rund um Weihnachten, 11. Dezember, 20 Uhr Heidi: Kindertheater mit Musik, 12. Dezember, 17 Uhr

Spielplan 2024