Alte Werft Korneuburg: Patrouillenboote öffnen ihre Luken

Die Patrouillenboote „Oberst Brecht“ und „Niederösterreich“ öffnen in der Alte Werft Korneuburg ihre Luken für alle an der österreichischen Marinegeschichte Interessierten. Im Jahr 2022 können die Boote zwischen Juni und Oktober an jedem ersten Sonntag im Monat von 9 bis 12 Uhr oder nach Terminvereinbarung besichtigt werden. Beim diesjährigen Hafenfest im September werden für die Besucher voraussichtlich Rundfahrten angeboten.

Am 16. November 2006 wurden die Dienstflaggen der beiden Patrouillenboote zum letzten Mal eingeholt. Damit waren sie aus dem aktiven Dienst beim Österreichischen Bundesheer ausgeschieden und wurden dem Heeresgeschichtlichen Museum/Militärhistorischen Institut (HGM/MHI) für museale Zwecke übergeben. Da es sich um Einzelstücke handelt, haben sie für die Dokumentation der österreichischen Militärgeschichte aus den Jahren des Kalten Krieges vor 1989 eine besondere historische Bedeutung.

Um ihre Erhaltung sicherzustellen, werden die Boote seit 16. November 2006 vom Verein „Marinekameradschaft Admiral Erzherzog Franz Ferdinand“ - kurz MKFF - betreut, instandgehalten und betrieben. Im Bereich der Reichsbrücke in Wien konnte zunächst ein Liegeplatz eingerichtet werden, der bis 2014 genutzt wurde. Am 28. März 2014 wurden die beiden Boote in den früheren Hafen der Schiffswerft Korneuburg überstellt und kehrten somit an den Ort ihrer Entstehung zurück. Der Liegeplatz der beiden Patrouillenboote im Hafen Korneuburg ist seither eine Dependance des HGM/MHI.

In Abstimmung mit dem Museum werden heuer zu den in Korneuburg vor Anker liegenden Booten beim Zugang zum Liegeplatz Hinweis- und Infotafeln mit den technischen Daten und der Geschichte der beiden Schiffe angebracht. Bürgermeister Gepp dazu: „Ich lade alle Bürgerinnen und Bürger, die sich für Schifffahrt interessieren, herzlich ein, diese historisch wertvollen Zeitzeugen der Militärgeschichte ab dem 5. Juni auf unserem Werftgelände zu besichtigen."

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.