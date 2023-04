Der Radtourismus schwächelt noch

Radfahren wird immer beliebter, vor allem dank der E-Bikes. Ein echter Tourismusfaktor sind die Radler im Bezirk Korneuburg aber noch nicht. Es sind eher die Tagesausflügler, die unterwegs sind. „Der Radboom hat eigentlich erst mit Corona eingesetzt“, sagt die Tourismusverantwortliche im Bezirk, die Leobendorfer Bürgermeisterin Magdalena Batoha.

Die Stadt Korneuburg hat gemeinsam mit dem Radclub und Vereinen sogar die Aktion „Anradeln“ gestartet und lädt am 22. April zu Fahrradausfahrten ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Hauptplatz. Drei Routen stehen zur Auswahl: von gemütlich durch die Stadt bis zu 60 Kilometer mit dem Rennrad reicht das Angebot.

Die Markt wächst, aber nicht maßgeblich

„Wirtschaftlich leben kann man nicht davon“, beschreibt Thomas Hopfeld vom Hotel Dreikönigshof in Stockerau, Fachgruppenobmann Hotellerie in der WKNÖ, die Buchungen von Radtouristen. Allerdings sieht er einen wachsenden Markt, denn neben dem klassischen Donauradweg werden die Routenangebote mehr. Klar zu erkennen sei, dass immer mehr Leute auch auf E-Bikes setzen. Zwar nehmen die Buchungen zu, einen eigenen Radverleih plant Hopfeld derzeit aber nicht.

In der Gasthof-Pension Scheiterer in Enzersfeld spielt der Radtourismus keine große Rolle. Das war nicht immer so: „Wir hatten sogar einen Radverleih“, sagt Anita Scheiterer, doch schon vor Corona habe das Geschäft deutlich nachgelassen. Als Ursache ortet Scheiterer das Fehlen geeigneter Radstrecken. Zwar führt der Eurovelo 9, die Ostsee-Adria-Route, an Enzersfeld vorbei, nötig wären aber attraktive Rundkurse für die Radtouristen, so der Wunsch.

Bessere Technik, weniger Pausen

Auch das City Hotel in Stockerau verzeichnet einen deutlichen Rückgang bei den Radtouristen. Geschäftsführer Otto Bauer nennt aber als Grund nicht die mangelnde Attraktivität der Region für die Pedalritter. „Ich finde, dass wir sehr schöne Routen haben“, sagt er. Zum Problem werde eher die Technik. Rund 90 Prozent der Gäste seien mit einem E-Bike unterwegs, „da sind Tagesetappen von 70 Kilometern kein Problem“, so Bauer. Die Folge: Die Zahl der benötigten Pausen sinke deutlich. Laut Bauer bieten viele Reiseveranstalter großteils E-Bikes an. Dazu komme, dass Tulln in den vergangenen Jahren sehr attraktiv geworden sei. „Bis Wien ist es dann nicht mehr weit, da fahren viele an Stockerau einfach vorbei“, so Bauer.

Im Gästehaus von Doris Winkler in Niederhollabrunn steigen immer wieder Radtouristen ab. „Leider führen keine Radwege vorbei, die Gäste fahren dann meistens mit dem Auto zu den Radrouten in der Umgebung“, sagt sie. Eine etwas höhere Radlerfrequenz habe es zwar während Corona gegeben, aktuell seien aber keine Steigerungen zu bemerken. Anders sieht es bei den Tagestouristen aus, diese machen laut Winkler sehr gerne in ihrem Traubengarten eine Pause.

Korneuburg profitiert vom S-Bahn-Anschluss

Als fahrradfreundlicher Betrieb ausgewiesen ist der Heurige von Josef und Beate Jatschka in Stetten. In der Praxis kehren aber sehr selten Radtouristen ein; eher seien es Tagesausflügler aus Wien oder sogar aus Hollabrunn, die einen Stopp einlegen, so Josef Jatschka. Da profitiere man von der Nähe Korneuburgs mit dem S-Bahn-Anschluss.

Vom Donauradweg profitieren aber die Radwerkstätten. Spazierer-Zweirad in Stockerau ist einer dieser Betriebe. „Bei gutem Wetter haben wir immer wieder Touristen, die eine Reparatur benötigen“, weiß Dunja Spazierer. Zumeist sind es die klassischen „Platten“, die behoben werden müssen, bevor die Reise in Richtung Wien weitergeht. Denn nicht jeder Hobbysportler macht die Arbeit selber.

Region punktet mit Landschaft und gut ausgeschilderten Routen

Bekennender begeisterter Radfahrer ist der Korneuburger Stadtrat Matthias Wobornik. Er ist mit dem Rennrad auf asphaltiertem Untergrund unterwegs. Dabei befährt er auch die „Tourismusstrecke“, den Donauradweg, sehr oft aber startet er mit Freunden „ins Hinterland“ bis Großrußbach.

„Ich bin gerne in der Region unterwegs“, sagt Wobornik. Er schätzt die Vielzahl an gut ausgeschilderten Routen. Toll findet er, „dass man stundenlang im Flachen fahren oder auch immer wieder Anstiege bewältigen kann“. Radtouristen begegnet er dann eher selten, eher seien es Tagesausflügler aus der Umgebung oder aus Wien. Dabei sei aber zu bemerken, dass die Zahl der Radfahrer in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat – mit einem stark steigenden Anteil an E-Bikes.

Wenn auch das gemütliche Beisammensitzen erst nach er Radtour in Korneuburg stattfindet, sind Pausen zwischendurch immer möglich. „Gute Heurige gibt es überall“, sagt Wobornik.

