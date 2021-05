„Endlich wieder geöffnet!“, freut sich die neue Geschäftsführerin der Fossilienwelt, Sandra Hörker. Neben einigen Änderungen gibt es als Highlight wieder eine Sonderausstellung mit dem Thema „Haie in Österreich“. In der vom Naturhistorischen Museum in Wien kuratierten Ausstellung wird eine Fülle an Haien eines tropischen Meeres gezeigt, das vor 15 Millionen Jahren weite Teile Ostösterreichs bedeckte. „Wir hatten die größten Haie der Welt hier im Wiener Becken mit 16 bis 20 Metern Länge. Walhaie, die sich Taucher so gerne ansehen, hätte man damals von kleinen Inseln etwa rund um Prinzersdorf beobachten können“, schildert Kurator Mathias Harzhauser.

Allein aus dem Wiener Bereich sind mehr als 30 verschiedenen Haie und Rochen durch Zähne, Kauplatten, Hautschuppen und Schwanzstacheln nachgewiesen. Neben Sandtigerhaien und Makohaien jagten hier Makrelenhaie, Katzenhaie, Siebenkiemerhaie und sogar Hammerhaie. Die Haie, die Hobbytaucher heute im Mittelmeer bewundern, sind laut Harzhauser übrigens direkte Nachfolger.

Erstmals wird auch ein Zahn des ältesten Hais Österreichs zu sehen sein, der erst 2015 in 325 Millionen Jahre alten Ablagerungen im Kärntner Gailtal entdeckt wurde. Gezeigt wer-den auch Zähne von Riesen, wie dem bis zu 20 Meter langen Megalodon-Hai – der größte Hai, der jemals gelebt hat. Er ist übrigens komplett ausgestorben, ihm fehlte die Nahrung.

Eine weitere Attraktion ist das Skelett einer Baby-Seekuh aus Retznei in der Steiermark, das vor 14,5 Millionen Jahren in tropischen Seegraswiesen einer Hai-Attacke zum Opfer fiel. Das Skelett wurde 2021 wissenschaftlich beschrieben und ist eine Leihgabe des Universalmuseums Graz.

Abseits der Sonderausstellung können heuer nach einer Pause wieder die Perlen in der Sandbucht gesucht werden, verspricht Hörker. Da Führungen derzeit nicht erlaubt sind, gibt es an der Kassa ein Rätselheft. „So können Kinder gemeinsam mit ihren Eltern die Fossilienwelt erkunden“, erklärt Hörker. Wenn sie dann Hunger oder Durst haben, wird nun auch wieder für das leibliche Wohl gesorgt: Zu Getränken aus dem Automaten gibt es Mehlspeisen und Aufstriche.