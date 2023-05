Spillerner Auteich: „Wir sind bereit!“

Wie es Tradition ist, wurde die Saison am Auteich in Spillern mit 1. Mai eröffnet. Dazu gab es ein Fest mit kulinarischen Schmankerl. Damals herrschte bestes Wetter, doch die Tage danach luden nicht zum Besuch ein, seufzt Christian Lahn vom Betreiberverein FEG: „Aber es soll ja jetzt endlich schöner werden. Dann können alle ins Wasser gehen, nicht nur die ganz Harten“, sagt er lachend.

Auf die Besucher freut man sich bereits sehr, so Lahn: „Wir sind bereit, es ist alles hergerichtet, es kann losgehen.“ Noch bis Ende Mai muss man Mitglied sein, um das Paradies für Erholung und Erfrischung zu besuchen, danach ist es für alle zugänglich. Infos zu Mitgliedschaften und weiteres Wissenswertes erfährt man online: https://auteich-spillern.at.

Bürgermeister Thomas Speigner (2.v.l.) überreichte den Scheck in Höhe von 2.500 Euro an die Mitglieder des FEG: Thomas Binder, Gustav Harmer und Armin Stecher (v.l.). Foto: privat, privat

Die Zufahrt mit dem Privat-Auto ist nicht erlaubt, wenn man also kein Fahrrad besitzt oder nicht zu Fuß gehen will oder kann, wird man mit einem Tuk-Tuk vom Gemeindezentrum hingebracht. Das große Highlight der Saison ist das Sommerfest, das am 24. Juni stattfindet: Es gibt Gegrilltes, Cocktails und Live-Musik. Es wurde bewusst ein Termin vor dem Ferienbeginn gewählt, damit so viele Badefreunde wie möglich dabei sein können.

Die Gemeinde unterstützt den Verein FEG jährlich mit einer Subvention, die diesmal 2.500 Euro beträgt und von Bürgermeister Thomas Speigner wieder persönlich überreicht wurde. Er schätzt es sehr, dass es den Verein FEG mit den vielen engagierten Personen gibt, die sich um den Teich kümmern. „Der Auteich ist aus Spillern in nur fünf Minuten zu erreichen, also ein Paradies vor der Haustüre“, schwärmt der Ortschef und freut sich auch, wenn es endlich wieder richtiges Badewetter gibt.

