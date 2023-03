Mordfällen in der Stadt auf der Spur

Herbert Schinner ist in Wien geboren und lebt seit zwölf Jahren in Korneuburg. In seinem Technischen Büro für Vermessungswesen musste er beruflich immer wieder in Archiven stöbern. Im Zuge eines Gespräches mit Freunden kam die Sprache darauf, ob es wohl früher weniger Verbrechen gab als heutzutage. So erwachte der Forscherdrang bei ihm und er machte sich auf den Weg in die unendlichen Weiten des ©ANNO – das digitale Zeitungsarchiv der Nationalbibliothek.

Das Ergebnis nach jeweils drei Monaten der Recherchen: der Sammelband „Mords-Geschichten in und um Korneuburg“ über Morde, die im alten Gerichtsbezirk Korneuburg zwischen 1868 und 1938 begangen wurden, sowie der Sammelband „Betrug und mehr“ über Kriminalfälle, die sich zwischen 1864 und 1937 in Wien und Niederösterreich ereignet haben. Die Bände sind bereits Anfang des Jahres erschienen.

„Bei einem Gespräch mit meiner Physiotherapeutin meinte diese, wäre es nicht schöner nach alten Märchen zu forschen?“, erzählt er. Und schon war der Forschertrieb von Schinner wieder erwacht. Daraus resultierte der Sammelband „Märchen rund um die Welt“ mit 59 Geschichten aus Russland, China, Persien, dem Orient und Europa, die in historischen Zeitungen zwischen 1837 und 1932 veröffentlicht wurden. Im März ist bereits der zweite Teil von „Märchen rund um die Welt“ erschienen. Man darf gespannt sein, was darauf folgt.

Sämtliche Bände sind über www.buchschmiede.at erhältlich. Künftig sind Lesungen daraus geplant.

