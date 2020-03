Der Dorferneuerungsverein „KLEVER“ (Kleinebersdorf Verein) arbeitet an seinem Großprojekt „Sanierung der Antonius-Kapelle“.

Die im Jahr 1738 errichtete Ortskapelle ist am 23. Juni 1975 nach einem Blitzschlag in Brand geraten und später notdürftig mit den damaligen geringen Mitteln wieder aufgebaut worden. Jetzt soll das kleine Gotteshaus modernisiert und trotzdem denkmalgerecht in den ursprünglichen Zustand versetzt werden.

Die Gemäuer weisen tiefe Risse auf, die Mauerfeuchtigkeit hat dem kleinen Gotteshaus zugesetzt. Derzeit ist die kleine Kapelle eine große Baustelle. Die Sanierung läuft: Der Putz wurde innen und außen abgeschlagen, die neue Elektroinstallation ist im Groben fertig, die nach 1975 eingebaute Holzdecke wurde abgenommen und der Plafond soll wieder mit normalem Verputz gestaltet werden. Auch am Turm soll die Eternit-Verkleidung abgenommen werden, das Türmchen wird mit einem Fassadenputz versehen.

Im Voranschlag ist das Großprojekt mit 112.000 Euro berücksichtigt. Die Marktgemeinde Großrußbach hat dafür 55.000 Euro im Budget, die NÖ Dorferneuerung hat 20.000 Euro in Aussicht gestellt, Pfarre und Erzdiözese werden je 10.000 Euro beisteuern. Rund 10.000 Euro sollen aus Eigenleistung kommen und die derzeitige Hausammlung läuft an. „Wir gehen von Haus zu Haus und ich bin mir sicher, dass der Ortsbevölkerung unsere Kapelle sehr viel wert ist“, hofft Anton Rötzer, Obmann des Dorferneuerungsvereins, auf offene Türen und offene Geldbörsen.

Neben Rötzer wirken mit Peter Rabenlehner, Franz Kaiser, Josef Eisenhut, Ernst Steffan und Gerhard Schmidt engagierte Kleinebersdorfer im Dorferneuerungsverein mit. Der Obmann ist vom Engagement begeistert. „Da gibt es einige, die hackeln und hauen sich voll rein, da kann man wirklich nur Danke sagen, dass es solche Mitarbeiter gibt“, war Rötzer im NÖN-Gespräch voll des Lobes für den Einsatz der Freiwilligen.

Die ersten Schritte sind schon fixiert, die Baufirma Marso wird im April mit der Sanierung der Gemäuer beginnen. Ab sofort gehen Vereinsmitglieder und Freiwillige von Haus zu Haus und erbitten Spenden für die Kapellenrenovierung von der Ortsbevölkerung. „Jeder Euro hilft uns, das Projekt umzusetzen“, betont Rötzer.