Nach Corona heißt es in Korneuburg wieder „Schiff ahoi“

„Für alle, die genug haben von Overtourism - besuchen Sie uns und genießen Sie Slowtourism. Lassen Sie sich von der Natur verzaubern und lernen Sie Korneuburg kennen, eine blühende Stadt im Herzen des Weinviertels, wachsend, aufstrebend, aber doch immer noch eine Kleinstadt mit Herz, natürlich gewachsen und doch noch immer persönlich und individuell.“ So wird die zweite Schiffsanlegestelle beim Donaublick vom Stadt- und Entwicklungsfonds Korneuburg (SEFKO) seit ihrer Eröffnung im April 2016 beworben.

Hervorgehoben wurden auch die guten Verkehrsverbindungen in die Stadt, die Wiennähe und die zahlreichen Ausflugsziele. Von hier startete schon so manche Tour in die Wachau.

Bedingt durch die Pandemie kam es natürlich zu einem Rückgang der Buchungen und damit auch zu weniger Fahrten SEFKO-Geschäftsführer Roland Raunig

In letzter Zeit ist es aber eher ruhig geworden. Immer weniger Schiffe legten an. Man befürchtete schon, dass die Anlegestelle aufgelassen wurde. SEFKO-Geschäftsführer Roland Raunig gab auf NÖN-Nachfrage Entwarnung: „Bedingt durch die Pandemie kam es natürlich zu einem Rückgang der Buchungen und damit auch zu weniger Fahrten. Jetzt läuft der Betrieb aber wieder ganz normal.“

Neben der Schiffsanlegestelle in der Werft, wo vor allem größere Schiffe anlegen, wurde jene am Donaublick hauptsächlich für den Personenverkehr konzipiert. Dazu gehörte auch die Infrastruktur mit ausreichend Parkraum nicht nur für Autos, sondern auch für Busse.

Wer Lust und Laune hat, mit dem Schiff die Donau von Korneuburg aus zu bereisen, kann sich mit Buchungs- und touristischen Anfragen an office@sefko.at oder 0699/157 70 911 wenden.

