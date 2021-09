Bereits zum dritten Mal fand die ATV-Schlagernacht in der Kaiserrast in Stockerau statt – und wieder war sie ein großer Erfolg, denn das Publikum nutzte die Chance, Darsteller aus den Serien „Wir leben im Gemeindebau“, „Nacktes Österreich“, „Das Geschäft mit der Liebe“ und „Bauer sucht Frau“ mit Melanie Christoph aus Niederfellabrunn zu treffen. Unter den zahlreichen Besuchern in ausgelassener Party-Stimmung waren auch Cornelia Pulanek, Michael Rockenbauer, Markus Hatschka und Bettina Rapf.