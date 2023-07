Schließungen Stockerau: Stirbt jetzt die Innenstadt endgültig aus?

Stockcity Plaza wird die Delka-Filiale verlieren, im Raum stand zuletzt auch die Schließung des C&A-Bekleidungsgeschäfts. Foto: Matthias Seefranz

C &A-Filialleiterin Sonja Großinger führt Verhandlungen, um den Stockerauer Standort zu erhalten. Nichtsdestotrotz sorgen die bestehende Leerstände in der Innenstadt. An welchen Schrauben kann die Lokalpolitik drehen, um das Zentrum zu stärken?

Zugegeben: Das Kika-Möbelhaus liegt nicht in der Innenstadt, lockte aber Konsumenten aus dem Umland nach Stockerau. Dort läuft gerade ein Komplett-Abverkauf, die Schließung ist für den 31. Juli vorgesehen. Der Delka-Filiale soll gleichermaßen der Riegel vorgeschoben werden, das trifft die Innenstadt sehr wohl. Dass die C&A ebenso von der Schließung betroffen sein soll, traf dann ins Mark. Aber so sicher das momentan noch nicht. Filialleiterin Sonja Großinger war selbst von der Meldung schockiert: Die C&A-Presseabteilung erklärte in der Vorwoche auf NÖN-Nachfrage, dass der Stockerauer Standort „mittelfristig“ geschlossen werden soll. Im Hintergrund laufen allerdings Verhandlungen: „Wir versuchen, die Filiale zu erhalten“, betont sie. Die Zahlen seien derzeit nicht schlecht, trotzdem müsse man erst das Ergebnis der laufenden Gespräche abwarten. Großinger leitet seit 15 Jahren die Filiale, fünf Mitarbeiter sind dort beschäftigt. C&A hat seit 2009 in Stockerau eine Filiale, die sich zuerst in der Hauptstraße befand und 2017 ins Stockcity Plaza übersiedelt ist. Die - mögliche - Schließung der Zweigstelle überraschte auch Plaza-Eigentümer Sergej Schawlo. Es ist Handlungsbedarf, aber der Spielraum der Stadtgemeinde ist enden wollend Heinz Scheele, SPÖ Nicht von der Hand zu weisen ist, dass sich die Geschäftsstruktur in der Innenstadt in den letzten Jahren sehr verändert hat. „Die ganzen Leerstände entlang der Hauptstraße sind kein tolles Bild“, findet Vizebürgermeister Heinz Scheele (SPÖ). Der Handel steht noch dazu derzeit unter massivem Druck: „Die Inflation ist im Moment der maßgeblichste Effekt - und der Online-Handel leider auch“, analysiert Stadtrat Christian Moser (ÖVP). Scheele befürchtet, dass erst eine Schließungswelle beginnen könnte. „Der Ist-Zustand ist verheerend“, sagt Gemeinderat Matthias Kubat (Die Grünen). Der Leerstand werde sich noch „weiter vergrößern“. Die Entwicklung hält auch Stadtrat Herbert Pohl (FPÖ) für besorgniserregend. „Es ist kein stockerauspezifisches Thema“, räumt Bürgermeisterin Andrea Völkl (ÖVP) ein. „Die Innenstadtproblematik haben wir in allen Städten.“ Die Einkaufszentren sind ihres Erachtens eine große Konkurrenz: „Das hat schon fast einen Ausflugscharakter für die Leute, wenn sie dorthin fahren.“ Man dürfe nicht vergessen, dass sich das Einkaufsverhalten sehr stark geändert hat und vorwiegend online geshoppt wird. „Ob ein Geschäft existieren kann, bestimmt der Konsument. Das ist das Bittere.“ „Es ist Handlungsbedarf, aber der Spielraum der Stadtgemeinde ist enden wollend“, ergänzt Scheele. „Als Kommunalpolitiker kann man versuchen, Anreize zu schaffen und Impulse zu setzen“, glaubt Scheele, dass österreichweite Maßnahmen gesetzt werden müssen. „Ich sehe eher die ÖVP mit der Bürgermeisterin, der Landeshauptfrau und dem Bundeskanzler gefordert. Das muss meiner Meinung nach ein Gesamtpaket sein, sodass man den nicht sehr erfreulichen Trend entgegentreten kann.“ Pohl erinnert daran, dass Moser auch Vizepräsident in der NÖ Wirtschaftskammer ist: „Wir sind eigentlich in der Stadt gut aufgestellt. Es wundert mich, dass da nicht mehr kommt.“ Wir leben auch von der Kommunalsteuer, die Wirtschaft muss unser höchstes Interesse sein Herbert Pohl, FPÖ Stadtrat Moser gibt indes bekannt, was der Wirtschaftsausschuss plant. Die 3-2-1-Mietzinsunterstützung für Geschäftsbetriebe wird verlängert, gegen Ende des Sommers soll der erste Unternehmerstammtisch abgehalten werden. Produziert werden soll ein überregionales Magazin (ähnlich wie „Hallo Tulln“ oder „Tip Hollabrunn“): Ziel ist es, mit Angeboten die Kaufkraft nach Stockerau zu holen. Und es wird an der Reaktivierung des Wirtschaftsvereins gearbeitet, der große Veranstaltungen organisiert hat. Die Idee ist, ihn als Schnittstelle mit Beratungsservice zu etablieren - ohne städtischen Förderung. „Es wäre mehr drinnen“, sagt indes Pohl. Ihm ist schon länger ein Anliegen, dass sich Wirtschaftstreibende besser vernetzen können. Zusammenarbeit und Synergien können dann entstehen, wenn bekannt wird, was andere eigentlich in ihren beruflichen Bereichen machen. Ein Magazin allein reiche nicht: „Für mich müsste online mehr passieren.“ Pohl betont: „Wir leben auch von der Kommunalsteuer, die Wirtschaft muss unser höchstes Interesse sein.“ Die Zeiten sind nicht einfach. Aber sie sind auch umso schwerer, weil es an Mut fehlt, Projekte anzugehen. Matthias Kubat, Die Grünen Kubat ist das ebenso zu wenig: „Wir müssen den Wohlfühlcharakter für das Wohnzimmer Stockeraus steigern, ohne Geld wird das nicht gehen.“ Er denkt an die Verschönerung von Plätzen und die Schaffung von Begegnungszonen. „Die Zeiten sind nicht einfach. Aber sie sind auch umso schwerer, weil es an Mut fehlt, Projekte anzugehen. Die Stadt kann Ambiente schaffen“, erklärt er. „Stockerau als größte Stadt im Weinviertel kann nicht nur zur bloßen Schlafstadt werden, das ist einfach zu wenig.“ „Natürlich bin ich auch dafür, diese Wohlfühlatmosphäre zu schaffen“, betont Völkl. Tulln habe einen Riesenplatz umgestaltet, der zum Flanieren einlade. „Aber wir reden hier von großen Baustellen, die eine lange Planung brauchen.“ Hoffnung wird in das Mobilitätskonzept und das örtliche Entwicklungskonzept gelegt, woran derzeit gearbeitet wird. „Aber ich habe auch Hoffnung, denn der Handel hat sich schon ein paar Mal gewandelt, wenn man daran denkt, dass es früher mehr Bäcker, Fleischer und Schuster gegeben hat“, ergänzt Völkl. „Es ist etwas Neues entstanden, ich glaube, das wird wieder so ein Prozess sein.“ Mobilitätskonzept als „große Chance“ Das Mobilitätskonzept ist für Scheele „eine große Chance“. Stockerau leidet unter dem Durchzugsverkehr, durch die Stadt führt die B3. Schafft man eine Verkehrsberuhigung mitsamt der Schaffung von Begegnungszonen, wäre dies eine Konzept, „das alle Stückerln spielt“. Hierbei gehe es aber auch um Zuständigkeiten (die B3 ist nicht Stadtgemeinde-Hoheitsgebiet). Und: „Ich weiß, es werden wieder die Wogen hochgehen, wenn der eine oder andere Parkplatz von den gewohnten Orten wegkommt.“ Er habe in Gesprächen den Eindruck gewonnen, dass die Menschen nicht gern zu Fuß gehen und zugleich an ihren Wohnorten keinen Verkehr haben wollen. „Ich glaube, dass die Zukunft ist, dass man über diese Lippenbekenntnisse hinaus den Ausbau des öffentlichen Verkehrs vorantreibt.“ Für Pohl ist die Gestaltung von Plätzen wünschenswert, zugleich müsse aber überlegt werden, wo Parkplätze geschaffen werden können. Er plädiert für ein „g'scheites Radwegkonzept“, mit dem das Radfahren auf sichereren Nebenstraßen verlegt wird und womit Radwege ab der Stadtgrenze ins Überland verlängert werden können. Es braucht den bewussten Einkauf in der Region: Das ist der beste Turbo Christian Moser, ÖVP „Eine große Verkehrslösung wird hier einen großen Beitrag leisten, da gibt's Überlegungen. Aber Stockerau ist nicht wie Tulln“, erklärt indes Moser. Die Stadt habe nicht den einen großen Platz, sondern mehrere eher kleinere, dazu komme „eine lockere Aneinanderreihung von Geschäften: Das ist sicher ein struktureller Nachteil.“ Es gehe aber auch nicht, über den Verlust von Geschäften im Zentrum zu klagen, während man zugleich kaum oder nie dort einkaufen geht. „Das ist nicht ideal. Es braucht den bewussten Einkauf in der Region: Das ist der beste Turbo“, findet Moser. „Die Stadtgemeinde ist sicherlich gefordert, da etwas zu tun“, räumt Scheele ein. „Das Problem haben sicher auch andere Kommunen und Städte. Wir müssen uns aber anstrengen und bemühen.“