Stockerau: Delka und C&A sperren in der Innenstadt zu

Der Komplettabverkauf in der Stockerauer Kika-Filiale läuft noch bis zum 31. Juli, dann wird sie geschlossen. Seit Anfang Juni ist bekannt, dass das Möbelhaus nicht mehr Teil der Einkaufsstadt sein wird. Und es bleibt nicht dabei: Gestern kam wurde bekannt, dass die alle Delka-Filialen aufgelassen werden, betroffen ist davon auch Stockerau. Der Abverkauf soll im Juli starten.

Und: C&A wird die Filiale in der größten Stadt im Weinviertel schließen, wie auf NÖN-Nachfrage bestätigt wird. Es sei in einem laufenden Marktportfolio-Management der Entschluss gefallen, „unseren Markt in Stockerau mittelfristig zu schließen“, heißt es aus der Presseabteilung des deutsch-niederländischen Bekleidungsunternehmens.

Ein endgültiger Termin wird noch nicht genannt, „da die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind“. Die betroffenen Mitarbeiter wurden aber informiert. Beide Geschäfte befinden sich in der Marktpassage „Stockcity Plaza“, deren Eigentümer Sergej Schawlo ist.

Es gibt niemanden, der nicht ersatzbar wäre. Wir bekommen laufend Anfragen Sergej Schawlo, Eigentümer der Stockcity Plaza

Er hat aus den Medien erfahren, dass alle Delka-Filialen in Österreich geschlossen werden. Bisher sei die Firma noch nicht an ihn als Vermieter herangetreten. Überrascht zeigt er sich über den Schritt des Bekleidungsgeschäftes: „Ich hatte erst mit C&A konferiert, ich kann das so nicht bestätigen“, sagt er.

Schawlo erklärt, dass eine Einkaufspassage wie jene in Stockerau stets mit einer Fluktuation konfrontiert sei, die sich jetzt angesichts einer hohen Inflation, dem zaghaften Kaufverhalten oder stockenden Lieferketten verschärfen würde. „Aber ich sage immer: Es gibt niemanden, der nicht ersatzbar wäre. Wir bekommen laufend Anfragen.“ Er müsse sich den Gegebenheiten anpassen. „Wichtig ist, dass der Leerstand nicht überhand nimmt.“

Stockcity Plaza hat derzeit zwei leere Geschäftsflächen: Gespräche mit potenziellen Nachmietern für die ehemalige Kik-Filiale werden geführt. Schawlo hat Hoffnung, das er einen Lebensmittelhändler in die Innenstadt holen kann. Der Boba-Shop hat nach einem Zerwürfnis innerhalb der Betreiber zugesperrt: Das Lokal werde laufend von potenziellen Nachfolgern besichtigt, sagt Schawlo. „Wir brauchen einen guten Branchenmix, aber wir haben keinen unmittelbaren Stress.“