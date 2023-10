27 Wohnungen in Spillern fertiggestellt

Der dritte und letzte Bauteil der Wohnanlage der Gemeinnützigen Wohn- und Siedlungsgesellschaft „Schönere Zukunft“ in der Landstraße 63 wurde abgeschlossen, am Donnerstag fand die Schlüsselübergabe an die neuen Mieter statt. Der Reigen begann mit der Segnung des Gebäudes durch Pfarrer Paul Dubovsky. Dann fand der Festakt im Gemeindesaal statt.

Stefan Haertl, der Geschäftsführer der Schöneren Zukunft, freute sich über die Anwesenheit aller am Projekt beteiligten Personen und bedankte sich konkret bei Landtagsabgeordnetem Christian Gepp (ÖVP), der in Vertretung der Landeshauptfrau anwesend war: „So ein Projekt kostet viel Geld, wir haben sechs Millionen Euro investiert und sind froh, dass die Wohnbauförderung die Umsetzung mit drei Millionen Euro gestützt hat.“ Weiters erinnerte er daran, dass die Umsetzung nur durch die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde möglich war, weshalb er sich bei SPÖ-Bürgermeister Thomas Speigner bedankte. Es seien noch ein paar Wohnung zu haben, so Haertl.

Und bevor Haertl den neuen Mietern die besten Wünsche ausrichtete, stellte er ihnen die für die Hausverwaltung zuständige Bianca Metz vor und bat: „Sie hat einen schwierigen Job, weil alle mit Beschwerden zu ihr kommen - so soll es auch sein. Aber man kann ihr auch gern sagen, wenn etwas sehr gut funktioniert.“

Speigner lobt „gutes Zusammenleben in Spillern“

Speigner sprach ebenfalls seine große Freude aus, den neuen Mietern die Schlüssel überreichen zu dürfen, und sagte: „Willkommen an alle, die neu nach Spillern ziehen, die innerhalb von Spillern hinziehen und auch an die, die zurück nach Spillern ziehen.“ Er berichtete, dass die Gemeinde viel für den Ausbau der Infrastruktur mache und erinnerte an die Eröffnung der neuen Volksschule vor wenigen Tagen. Und er informierte, dass im kommenden Jahr der neue Kindergarten im Ortszentrum eröffnet wird. Generell herrsche in Spillern ein „sehr gutes Zusammenleben“, auch dank der vielen Vereine und der Veranstaltungen. Die Mieter sollen sich schon notieren, dass im Juni 2024 wieder das Feuerwehrfest stattfindet: „Das ist nur 150 Meter von Ihrem neuen Zuhause entfernt.“

Für diverse Anliegen habe er stets ein offenes Ohr, sagte der Bürgermeister, seine Telefonnummer würde man auf der Gemeinde-Website finden. Gepp sprach danach von einem „neuen Lebensabschnitt“ für die Menschen und er verlieh seiner Freude Ausdruck, dass man als Land Niederösterreich einen Beitrag dazu leisten konnte. Danach bekamen die neuen Mieter die Schlüssel und diverse Geschenke, ehe es ein gemeinsames Essen gab.