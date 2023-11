Beschäftigungsprojekt schafft "gesunden Raum für gesunde Menschen“

Mitten in der Betonwüste des Industriegebiets „K01 Business Park Wien Nord“ hat das gemeinnützige Beschäftigungsprojekt „Schmiede - Zukunft und Arbeit“ eine grüne Oase geschaffen. In selbst gezimmerten Hochbeeten wachsen Kräuter und Paradeiser, am Zaun zum Nachbargrundstück wurde eine Nasch- und Vogelschutzecke angelegt. Zahlreiche Blühpflanzen sollen Nützlinge anlocken, dazwischen laden Sitzmöbel auf eine kleine Pause inmitten der Wohlfühloase ein.

Seit drei Jahren begrünt Sozialarbeiterin Karin Höllinger gemeinsam mit ihren Klienten den Innen- und Außenbereich der Schmiede. Der „Schmiede-Garten“ ist hat sich mittlerweile zu einem Vorzeigeprojekt der Beschäftigungsinitiative entwickelt und wurde sogar mit der „Natur im Garten“-Plakette ausgezeichnet. Hier finden Menschen, die schon lange keine Job haben, einen vorübergehenden Arbeitsplatz und werden langsam wieder an die Arbeitswelt herangeführt. „Wir sind in Niederösterreich wirklich anerkannt und weit über die Grenzen des Bezirks bekannt“, weiß Obfrau Helene Fuchs-Moser. Gefördert wird das Projekt vom AMS Niederösterreich, dem Land NÖ und der Stadtgemeinde Korneuburg.

Insgesamt 17 Arbeitsplätze - drei davon als Vorbereitungsmaßnahme - stehen in der Schmiede zur Verfügung. Maximal acht Monate sind die Arbeitssuchenden beschäftigt, vor allem werden Tätigkeiten bei der Stadtgemeinde verrichtet, aber auch Aufträge externer Firmen - vor allem Verpackungs- und Sortierarbeiten - werden erfüllt. Die durchschnittliche Verweildauer liegt derzeit bei knapp sechs Monaten. Im letzten Jahr lag die Vermittlungsquote bei 40 Prozent, bis Ende September des heurigen Jahres konnte man sogar knapp 50 Prozent in reguläre Arbeitsverhältnisse verabschieden.

Das Garten-Projekt und das ökologische Gärtnern hat für Höllinger viele positive Facetten, auch soziale: „Ein gesunder Raum macht gesunde Menschen und umgekehrt“, ist sie überzeugt. Hier kann jeder Beschäftigte seine persönlichen Stärken ausleben - mit überragendem Feedback. „Langzeitarbeitlose können etwas! Das wollen wir damit auch zeigen“, ergänzt Alexandra Wohlers, die 2020 die Projektleitung übernommen hat. Gleichzeitig fördert das ökologische Gärtnern den Blick auf die eigene Gesundheit. Auf einem gepachteten Feld in Strebersdorf wird biologisches Gemüse angebaut, das zum Teil dann gemeinsam verkocht wird.

„Kochen fördert das Teamgefühl“, beschreibt Höllinger. Die nächsten Projekte schwirren ihr bereits im Kopf. „Wir brauchen Schatten“, sagt sie. Als Nächstes soll eine Pergola errichtet werden. Übergeordnetes Ziel sei aber immer, eine Arbeit für die Menschen zu finden. Das Gärtnern soll dazu beitragen, denn: „Wir sehen die Menschen als Ganzes“, betont die Sozialarbeiterin, „und Arbeitsfähigkeit braucht Gesundheit.“