Schmuck aus alten Skateboards und Jeans-Taschen

Kunsthandwerk wird gerade in der Galerie des Belvedereschlössls in Stockerau unter dem Titel „Herbstzauber“ feilgeboten. Andrea Stefanek und Renate Krammel stimmen darin überein: „Das Beste am Herbstzauber ist das gemeinsame Beisammensein und die gemütliche Atmosphäre.“ Die Künstler machen alles selbst.

Gabriel Zelger ist heuer das erste Mal dabei. Er stellt aus den Brettern von alten Skateboards Schmuck und Flaschenöffner her, die Holzarbeiten sind in verschiedenen Farben gestreift. Seine Werke sind auch auf „brettl.idee“ zu finden.

Birgit Schwarzinger legt großen Wert darauf, dass alle von ihr selbst genähten Werkstücke aus Bio-Öko-Wolle bestehen, und somit völlig schadstoff-frei sind. Barbara Urech stellt beispielsweise aus alten Jeans Taschen her, die jeweils Unikate sind. Brigitta Lindenthal, Annemarie Schmid und Christine Petsch bereichern den Markt mit originellem Kunsthandwerk.

Der Markt läuft dieses Wochenende bis zum 2. Oktober.

