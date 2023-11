Künstlerin bemalte Hatzenbacher Brückenwaage

Blau und gelb für Niederösterreich, das Grün des Gemeindewappens, Getreide und Kühe für die Geschichte der Waage - bei jedem Detail hat sich Gertraude Pfannenstill etwas gedacht. „Die Steine sind auch Teil unseres Gemeindewappens und die Initialen und Jahreszahl repräsentieren die Geschichte der Waage - die Bürgermeister, unter denen sie errichtet und saniert wurde, und ihr Errichtungsjahr“, erklärt die Künstlerin. Sie hat die Brückenwaage neu gestaltet, nachdem die Mauer der Verladerampe von der Landjugend ausgebessert worden war.

Während sie heute eher für ihre Steinbilder bekannt ist, die sie gemeinsam mit den Holzkunstwerken ihres Gatten ausstellt, begann Pfannenstill ihre künstlerische Laufbahn mit der Malerei. „Ein Lehrer in der Hauptschule hat mein Bild am Gang ausgestellt - das hat mich unglaublich motiviert. Ich habe unterschiedlichste Techniken autodidaktisch ausprobiert, auch andere kreative Sachen“, berichtet Pfannenstill von ihrer Karriere.

Sich nun wieder an die Malerei zu wagen, die sie doch seit Jahren nicht praktiziert hatte, war aber kein schwerer Schritt: „Das ist mein Dorf, meine Heimat. Das lieb ich und das mach ich doch gerne“, zeigte sie sich begeistert, als sie für das Projekt angefragt wurde. Bei dem Motiv hatte sie freie Hand, doch sie ließ sich vom Gelb, das die Landjugend fürs Waagenhaus gewählt hatte, inspirieren, das zog dann das niederösterreichische Blau an und so ging es weiter.

Ihre Werke - sehr charmante Bilder mit Steinen und Illustrationen, eine spannende Materialmischung - sind jedes Jahr bei den Tagen des offenen Ateliers zu sehen und wurden heuer im Garten ausgestellt. Die Erlöse aus Verkäufen ihrer Werke spendet Pfannenstill der Behindertenhilfe Oberrohrbach und der Caritas.