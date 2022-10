ÖKB Ernstbrunn: Knapp an Auflösung vorbeigeschrammt

Knapp vorbei an der Auflösung ging der Österreichische Kameradschaftsbund Ortsverband Ernstbrunn bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Hösch. Weil die Funktionäre keinen Wahlvorschlag für einen neuen Vorstand schafften, musste der alte Vorstand nochmals gewählt werden. Obmann Ernst Busch, Schriftführer Othmar Gorgesth, Kassier Alfred Holcik und die beiden Kassaprüfer Johann Wimmer und Waltraud Lang nahmen die Wahl nochmals an, und zwar vermutlich zum letzten Mal: „In den drei Jahren muss sich was ändern, ein neuer junger Vorstand muss gefunden werden, sonst ist es aus“, legt Busch die Latte hoch.

Das Kapitel Vereinsvorstand kursiert ja schon jahrelang in Ernstbrunn, niemand will weitermachen. Die Zahl der Mitglieder wird immer weniger, die Überalterung schreitet voran. Kassier Holcik macht tolle Arbeit und finanziell steht der Ortsverband gut da. Schriftführer Gorgesth erledigt, so gut es geht, mithilfe von Obmann Busch seine Aufgaben: „Wenn ihr mit dem zufrieden seid, was ich noch schaffe, dann mache ich halt auch weiter“, so Gorgesth vor den rund 20 Mitgliedern und Ehrengästen wie Bezirksobmann Herbert Ruprecht, Hauptbezirk-Schriftführer Matthias Steiner, Hauptbezirkskassier Josef Wolf und Hauptbezirkskommandant Otto Jähnl. Steiner überbrachte auch das Dekret und gratulierte zum 40-Jahre-Jubiläum: „Ernstbrunn war immer ein Vorzeigeverband.“

Bürgermeister Horst Gangl ist durch seinen Vater Horst Gangl sen. mit dem ÖKB sehr verbunden: „Danke für eure Kameradschaft und für die Erhaltung der Denkmäler, ich erfahre jeden Tag, wie schwierig die Zeiten sind“, so der Gemeindechef.

Pfarrer Siegfried Bamer appellierte, die Fahne Österreichs stets hochzuhalten, er schaue auch oft beim Kriegerdenkmal vorbei. Bamer dankt für die Zusammenarbeit und die gegenseitige Hochachtung: „Ich bin für alle da, meine Adresse kennt ihr ja: Pfarramt, Kirchenplatz 1“, traf der beliebte „Sigi“ wieder einmal ins Schwarze.

Nach dem offiziellen Teil zeigte Steiner Videos von Aktivitäten des Kameradschaftsbundes im Bezirk.

