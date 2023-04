Speisereste im Kanal: Gemeinde Stetten fordert Fotos von Komposthaufen

In einem Schreiben an alle Haushalte verlangt die Gemeinde Stetten unter bestimmten Voraussetzungen ein Foto vom eigenen Komposthaufen. Das hat bei vielen Bürgern für Verwirrung gesorgt. Was zunächst nach einem Scherz klingt, hat einen durchaus ernsten Hintergrund. Bei der Berechnung der Kostendeckung der Biotonnen ist nämlich ein krasses Missverhältnis zwischen Haushalten und Biotonnen aufgefallen.

„600 Haushalte aber nur 280 Biotonnen, das kann nicht stimmen“, ist SPÖ-Bürgermeister Thomas Windsor-Seifert überzeugt. Deshalb will er nun von Haushalten, die keine Biotonne haben, eine Bestätigung per Foto, dass ein eigener Komposthaufen vorhanden ist. Schafft ein Bürger dies technisch nicht, kommt ein Gemeindearbeiter einen Sprung vorbei.

Laut Windsor-Seifert finden sich sehr oft Lebensmittel und Speisereste im Kanal. Die Folge war eine Rattenplage im vergangenen Jahr. Die Reaktionen der Bürger sind durchaus unterschiedlich. „Manche beweisen bei der Antwort Humor, manche verlangen zuerst die entsprechenden Gesetzesstellen“, erzählt Windsor-Seifert und erinnert, dass Mülltrennung Pflicht ist. Wer auf das Schreiben nicht reagiert, dem wird künftig eine Biotonne verrechnet. „Ich finde, das ist ein fairer Ansatz, statt die aktuellen Gebühren für die Biotonne zu erhöhen“, so der Bürgermeister, der sich nicht scheut, zur Aufklärung auch Hausbesuche zu machen.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.