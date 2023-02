Schüler-Aktion nach Erdbeben: 230 Textilien für frierende Menschen

Das katastrophale Erdbeben in der Türkei und Syrien berührte die Schüler des Gymnasiums Stockerau: Sie organisierten eine Sachspendenaktion, um den verzweifelten Menschen in dieser Kälte beizustehen. Insgesamt konnten ganze acht Kartons mit ungefähr 230 Textilien – wie Decken, Hauben, Schals und Handschuhen – gefüllt werden.

Die Spenden wurden in die Sammelstelle des Hochzeitssaals „Hayal Dügün Salonu“ in Wien gebracht, von wo sie am Donnerstag (23. Februar) in die betroffenen Gebiete in der Türkei und in Syrien transportiert wurden. Da aber die Hilfsorganisationen in der Türkei und in Syrien nur neue und ungebrauchte Sachen annehmen, wurde ein Teil der Spenden auch zum „soogut“-Sozialmarkt in Stockerau und zur Caritas gebracht.

Zusätzlich fand am Faschingsdienstag ein Buffet der 6c, 6d und 8a zugunsten der Erdbebenhilfe statt: Motiviert verkauften die Schüler Krapfen, Semmeln, Aufstrichbrote, Kuchen, Muffins und Getränke. Insgesamt wurden bemerkenswerte 2.250 Euro an das Rote Kreuz gespendet.

