Modernisiert & erweitert: Schulen sind im Bezirk Korneuburg startklar

Der Schulstart steht bevor - und an vier Standorten werden die Kinder in erneuerten Gebäude lernen dürfen. In Enzersfeld wird der Zubau zur Volksschule rechtzeitig zu Schulbeginn benutzbar sein. Errichtet wurde er in weniger als einem Jahr. Nun stehen drei neue Klassen zur Verfügung, auch Nebenräume wurden geschaffen, die Garderobe ist wieder im Keller untergebracht.

Gleichzeitig wurden im Haupthaus Modernisierungsarbeiten erledigt. Für die komplett neue Lüftungsanlage musste allerdings zunächst der Dachboden entrümpelt werden. Auch technisch wurde das gesamte Gebäude auf den neuesten Stand gebracht. So wurde die Brandmeldeanlage modernisiert. Durch die Teilung einer Klasse im alten Teil konnten ein Besprechungsraum und eine kleine Teeküche geschaffen werden.

Änderungen gibt es im Außenbereich: Für die Kinder wird ein Spielplatz geschaffen, der außerdem zum Lernen im Freien geeignet ist. Zudem wird es sogar eine eigene Toilettenanlage geben.

Leobendorf: Noch keine neue Direktorin bestellt

Die Direktorin der Volksschule in Leobendorf, Ingrid Freistetter, ist mit Schulschluss in Pension gegangen. Eine Nachfolge steht noch nicht fest, die Entscheidung wird wohl erst Mitte oder Ende Oktober fallen, sagt Bürgermeisterin Magdalena Batoha (ÖVP). Bis dahin leitet Natascha Holzer interimistisch die Schule.

Aktuell werden zusammen mit einem Architekten Pläne für einen Zubau bei der Volksschule besprochen. Bis zum Jahresende will man die rechtlichen Hürden erledigt haben, um im nächsten Jahr mit dem Bau beginnen zu können. Laut Batoha sollen neben vier Klassen auch je eine Kleinkinder- und eine Kindergartengruppe geschaffen werden.

Neues pädagogisches Konzept in Spillern: Das Cluster-System

In Spillern wird das größte Projekt in der Geschichte der Gemeinde fertiggestellt. Um rund acht Millionen Euro wurde ein kompletter Neubau der Volksschule errichtet. Acht Klassen bietet das Gebäude, ein „grüner Vorhang“ soll Ost- und Südseite des Gebäudes beschatten. Aktuell gibt es fünf Klassen, eine sechste ist schon beinahe nötig.

Neu ist das pädagogische Konzept, an dem Volksschuldirektorin Claudia Weber-Willmann mitgearbeitet hat. Die neue Schule ist nach „Clustern“ angeordnet: Jeweils zwei Klassenzimmer und ein Gruppenraum sind durch einen „Marktplatz“ verbunden und bilden eine Einheit, die klassenübergreifendes Lernen ermöglicht.

Wenn die Übersiedlung komplett abgeschlossen ist, wird laut Bürgermeister Thomas Speigner das alte Gebäude abgerissen. An seiner Stelle soll der Kindergarten neu errichtet werden.

Im Regelbetrieb zwei Schulen erweitert und verbunden

In Stockerau ist das Großprojekt, zwei Schulen zu erweitern, aufzustocken und zu erneuern, in der Zielgeraden. Zu Schulbeginn sind alle Klassen der Volksschulen West und Wondrak normal benutzbar, verspricht Stadtrat Gerhard Dummer.

Die Arbeiten hatten im Sommer 2022 begonnen, bis auf den neuen Turnsaal wurden alle Bereiche fertiggestellt – bei vollem Schulbetrieb. Allerdings mussten die Klassen immer wieder die Räume wechseln. In diesen Tagen wird noch der Brückenübergang eingebaut, der die beiden Schulen im ersten Stock verbinden soll. Alle Volksschüler können damit den Speisesaal nutzen.

Im Zuge der umfassenden Arbeiten wurde auch eine thermische Sanierung der Gebäude durchgeführt. Mit den geplanten Kosten von 18,5 Millionen Euro ist man nicht ganz durchgekommen. Dummer schätzt, dass es knapp 20 Millionen werden könnten. Das sei aber den ständig wechselnden Baustoffpreisen geschuldet.

Langenzersdorf: Autos werden vom Schulbereich verwiesen

Das Projekt „Verkehrsberuhigung Volksschule Langenzersdorf“ soll vor der Schule eine autofreie Zone schaffen. Deshalb wird es ab September vor der Schule keinen „Drive-in-Bereich“ mehr geben. Durch die neuen Maßnahmen will man das Erreichen der Schule sicherer machen. Zudem soll ein entspanntes und lebenswertes Schulumfeld für die Kinder entstehen.

Dazu gehört die Einrichtung von Schulgehbussen, auch „Pedibusse“ genannt. „Dabei werden Gruppen von Kindern, die auf bestimmten Wegstrecken und zu bestimmten Uhrzeiten gemeinsam zur Schule gehen, von Aufsichtspersonen begleitet“, erklärt Gemeinderätin Roswitha Lehner. Des Weiteren sollen Elternhaltestellen in geringer Entfernung zur Schule, aber doch außerhalb des engeren Schulumfeldes, zur Verkehrssicherheit und Abgasentlastung beitragen. Die letzte Maßnahme betrifft eine Verordnung zur Schaffung einer Zone „Schulstraße“ direkt vor der Schule.

In Kapellerfeld wurde schon die Schulgasse zu einer „Schulstraße“ erklärt. Durch diese neue Regel gilt an Werktagen von 7 bis 9 sowie von 11.30 bis 13 Uhr ein Fahrverbot in der Schulgasse zwischen Ecke Gemeindeweg und Ecke Schanzenweg. Anrainer, Schüler- und Krankentransporte sowie Fahrzeuge des Straßendienstes und der Müllabfuhr sind von dem Verbot ausgenommen. Allerdings gilt in diesem Bereich – wie auch für Radfahrer - Schritttempo. Erlaubt ist hingegen das Gehen auf der Fahrbahn während der verkehrsberuhigten Zeiten.