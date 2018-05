Die Informatik-Mittelschule Stockerau hat sich ein ehrgeiziges Vorhaben gesetzt: Man wollte die „Odyssee“ von Homer als Musical auf die Bühne bringen, und das ist hervorragend gelungen.

Unter dem Titel „Odysseus oder ein Held kommt nach Hause“ wurden einige der am besten bekannten Stationen auf der Heimfahrt gemäß der Erzählung von Homer in eine heitere, manchmal auch witzige Fassung gebracht. Da tauchen also die Sirenen auf, Kirke und Kalypso sowie der einäugige Zyklop Polyphem oder der Windgott Aiolos. Auch die Götter, die im Hintergrund mit dem Schicksal Odysseus’ und seiner Gefährten spielen, erscheinen gelegentlich auf einer großen Leinwand.

Alle Szenen, die im Original ja oft ziemlich brutal sind und mit der Tötung von allen seiner Gefährten einhergehen, wurden komplett entschärft. Auch die Schlussszene nach seiner Heimkehr endete nicht mit dem Gemetzel an den Freiern seiner Gemahlin Penelope.

Immer wieder gab es sehr gelungene Tanzeinlagen, und der Chor sorgte für rhythmische Untermalung der Szenen. Die Darsteller der Hauptrollen gaben ihr Bestes, und so konnte sich das Ensemble unter der Regie von Claudia Stöckelmaier nach den insgesamt vier Aufführungen durchwegs lang anhaltenden Applaus und viele Bravo- Rufe abholen.