100 Euro für die Schultaschen in Leitzersdorf

Fast eine halbe Million für Wasser und Kanal, über 70.000 Euro für Photovoltaik und etliches für Straßenbau. Bei diesen Beträgen wundert es nicht, dass auch der Dringlichkeitsantrag von je 100 Euro für rund zehn Kinder schnell angenommen wurde. Mit der hohen Inflation und der Kosten für die Erstanschaffung von Schultasche, Sportsachen und Co. begründet Gemeinderat Manfred Kreuzmann seine Idee, jene Kinder, die in der Großgemeinde Leitzersdorf gemeldet sind und am 1. September die Volksschule beginnen, mit einem 100-Euro-Schulstartgeld zu unterstützen.

„Ich war für die Arbeit in Tirol und habe mich dort mit dem Vater von Zwillingen unterhalten, die heuer in die Schule kommen. Beim Heimfahren hat mich der Gedanke nicht losgelassen, dass das ja auch unsere Taferlklassler-Familien betrifft, also habe ich noch schnell den Antrag geschrieben, bevor die Gemeinderatssitzung losging“, schildert Kreuzmann, wie es zu dem Dringlichkeitsantrag kam.

Er sah es nämlich als notwendig an, dieses Thema noch vor Schulbeginn zu besprechen und da musste es natürlich die letzte Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause sein. „Wäre mir der Gedanke früher gekommen oder hätten wir noch eine Sitzung im August, wäre es kein Dringlichkeitsantrag geworden“, kommentiert Kreuzmann.

Obwohl unerwartet, wurde seine Idee ausnehmend wohlwollend angenommen. Für den unbeteiligten Zuseher ergab sich der Eindruck, dass die Einwürfe nur dazu dienten, Kreuzmanns Idee zu testen, aber nicht, um sie auszuhebeln.

Es wurde zum Beispiel hinterfragt, warum nur heuer, worauf Kreuzmann antwortete: „Vorerst für heuer, für weitere Jahre können wir es später entscheiden.“ BGL-Gemeinderat Gerhard Mayer führte an: „Die Inflation betrifft aber nicht nur die Kinder, die in die Volksschule kommen.“ Da unterstützte ÖVP-Bürgermeisterin Sabine Hopf Kreuzmann und führte die Analogie zum Schulstarthunderter des Landes Niederösterreich an.

Im Endeffekt wurde beschlossen, dass die Eltern sich das Geld am Gemeindeamt abholen können und darüber informiert werden. Der Beschluss war einstimmig.