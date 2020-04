Von Rückgängen bei den Patientenzahlen zwischen 50 und 90 Prozent berichtet Bezirksärztevertreterin Martina Hasenhündl aus Stetten. „Das ist für die Mediziner ein finanzielles Desaster. Es trifft uns genauso wie alle anderen“, erklärt sie. Das Personal hat sie, wie viele ihrer Berufskollegen, bereits in Kurzarbeit geschickt. Besonders betroffen sind die Wahlärzte, während sich der Patientenrückgang bei Kassenärzten erst ein Quartal später bemerkbar machen werde.

Schwierig sei auch die Versorgung mit Schutzausrüstung, so Hasenhündl. 15.000 Masken hatte die Ärztevertretung organisiert und über das Rote Kreuz an die Mediziner verteilt, Handschuhe habe man geschenkt bekommen. Dieses Material wird auch gebraucht, denn Hasenhündl trägt grundsätzlich Handschuhe und Maske, Patienten dürfen nur nach Voranmeldung und mit Mundschutz in die Ordination.

Deshalb hat sie mit einem Kollegen aus Langenlois auch eine Privatinitiative für Ärzte gestartet und 15.000 Schutzmasken geordert. Bestellung, Verteilung und Abrechnung werden von den beiden Medizinern erledigt. Diese Aktion ist für Hasenhündl der beste Beweis, dass sich die niedergelassenen Ärzte entgegen einigen Kritiken durchaus auch in Eigeninitiative um die Versorgung mit Masken kümmern.

privat Ärztin Julia Schachner hofft auf ein Umdenken nach der Krise.

Eigeninitiative musste auch Allgemeinmedizinerin Julia Schachner aufbringen, um für ihre Gruppenpraxis in Sierndorf Schutzausrüstung zu organisieren. „Ich habe das Glück, einen Freund in Hong Kong zu haben, der mir Handschuhe geschickt hat“, erzählt die Ärztin. Heimwerker aus dem Ort hätten ihre Schutzbrillen gebracht und die Freiwillige Feuerwehr Stockerau stellte Schutzmasken zur Verfügung. Nur durch Beziehungen und die Hilfe aus der Gemeinde konnte man die Ausrüstung zusammentragen, betont Schachner. „Wir hätten nicht arbeiten können, wenn wir uns die Mittel nicht privat organisiert hätten“, führt sie vor Augen.

Sie wünscht sich, dass man aus der Krise lernt und künftig Schutzausrüstung ähnlich wie Jodtabletten immer auf Lager hält. Das Fehlen schreibt sie den Einsparungsmaßnahmen im Gesundheitsbereich zu. Die Ärztin hofft nun auf ein Umdenken, „das Gesundheitswesen nicht tot zu sparen“.