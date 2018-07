Vergangenen Samstag gingen heftige Unwetter über der Gemeinde Niederhollabrunn nieder. Besonders betroffen waren die Katastralgemeinden Bruderndorf, Haselbach und Streitdorf. In diesen Gemeinden traten die Bäche über die Ufer. Das Wasser grub tiefe Gräben in Felder und Güterwege.

In Bruderndorf spitzte sich die Lage zu. Der Bach schwemmte einiges an Treibgut an, welches sich bei einer Brücke fing. Die Feuerwehr musste ausrücken, um die Verklausung zu lösen. Der Gesamtschaden, welcher bei dem Unwetter entstanden ist beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Am Mittwoch wollen sich Vertreter der Landersregierung und der Argrabezirksberhörde ein Bild von den Schäden in der Gemeinde Niederhollabrunn machen.

Bürgermeister Jürgen Duffek lobt die Bauern, die mit neuen Methoden, wie der Direktsaat die Böden vor Überschwemmungen schützen. „Es werden Millionen in Rückhaltemaßnahmen gesteckt. Dabei wäre es einfacher, die Bauern bei den Maßnahmen in der Landwirtschaft zu unterstützen“, so Duffek.