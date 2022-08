Werbung

Feuerwehr, Rettung und Polizei waren heute (11. August) zur Mittagszeit in Stockerau bei der Kreuzung Nikolaus Heid- und Eduard Rösch-Straße in Stockerau im Einsatz: Ein mit Schotter beladener Lkw dürfte in eine Gruppe von Radfahrern gefahren sein, berichten Anrainer.

Die Kreuzung wurde gesperrt, die Rettungsaktion war vor einer Stunde noch im Gange. Alarmiert wurde auch der Rettungshubschrauber. Mittlerweile ist die Unfallstelle geräumt.

Mehr Infos in Kürze.

