Obwohl das immense Aufkommen von Schwerverkehr im Hausleitner Ortszen trum derzeit aufgrund der Jahreszeit deutlich nachgelassen hat, bleibt es ein großes Thema in der Gemeinde. Viele Hausleitner fragen sich, ob die Anzahl der Fahrzeuge im Frühjahr wieder so hoch sein wird wie vor Einbruch des Winters. Die NÖN, die über das Thema bereits berichtete, erkundigte sich bei Bürgermeister Josef Anzböck (ÖVP) über die weiteren Entwicklungen.

Bürgermeister Josef Anzböck (ÖVP) will den Schwerverkehr durch Hausleiten minimieren. privat

Anzböck ist sich sicher, dass der Verkehr im Frühjahr wieder stark zunehmen wird. Von der aktuellen Ruhe solle man sich nicht täuschen lassen: „Jetzt sind ja viele Baustellen geschlossen, deshalb gibt es automatisch viel weniger Lkws. Und die Großbaustelle in Guntersdorf, die auch zu mehr Verkehr durch Hausleiten geführt hat, ist abgeschlossen. Das wird sich aber wieder ändern.“

Die Besprechung mit dem juristischen Beamten der zuständigen Behörde verlief erfolglos, die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 auf 40 km/h konnte der Ortschef nicht durchsetzen. Das sorgte für Frust: „Es hat mich richtig geärgert, dass er keinen Grund für ein Tempolimit gesehen hat, weil die Straßen laut ihm zum Ausweichen breit genug sind.“

Er würde selbst oftmals unangenehme Verkehrssituationen mit breiten Lkws wahrnehmen, so der Ortschef.

Vertreter des Landes NÖ blieben trotz Einladung der Besprechung fern. ÖVP-Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf kontaktierte inzwischen aber Anzböck, um eine Stellungnahme einzuholen. Der Bürgermeister teilte Pernkopf seine Unzufriedenheit mit, er fordert eine verpflichtende Umfahrung der Gemeinde für den Schwerverkehr.

Die Argumentation des Landes, wonach das enorme Lkw-Verkehrsaufkommen primär auf die Großbaustelle in Guntersdorf zurückzuführen wäre, ist für Anzböck „eine seichte Ausrede“; er vermutet, dass es nach der erfolgten Fertigstellung eine andere Baustelle geben wird, die das Lkw-Aufkommen erhöht.

200 Bürger unterzeichneten Petition

Über die Minimierung des Schwerverkehrs herrscht Konsens im Gemeinderat. Eine fraktionsübergreifende Petition, initiiert von der Bürgerliste, wurde von rund 200 Bürgern unterzeichnet und von Anzböck an die Behörde übermittelt.

„Das Land ist jetzt am Zug“, meint Anzböck, der sich weiter in Geduld üben muss. Auch aufgrund der Coronakrise vermutet der Ortschef keine zeitnahe Entscheidung und hofft auf Verständnis in der Bevölkerung.