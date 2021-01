Nach einem langen Tag folgte eine lange Nacht für die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Langenzersdorf: Nach der Explosion eines Wohnhauses Freitagfrüh mit einem Todesopfer und sechs Verletzten stand für die Feuerwehrmitglieder die Brandsicherheitswache am Programm, denn es bestand die Gefahr, dass sich unter dem Schuttberg noch Glutnester befinden, die sich entfachen könnten.

Der Langenzersdorfer Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter Stefan Janoschek stand bis auf eine kurze Schlafpause durchgehend im Einsatz. Samstagfrüh fand eine Lagebesprechung mit Statikern, Baufirmen und der Polizei statt. Die Abbrucharbeiten wurden vorerst gestoppt, damit die Ermittler des Landeskriminalamtes ihre Arbeit aufnehmen konnten. Auch Spürhunde helfen bei der Ursachensuche. Doch die gestaltet sich äußert schwierig: "Das Gebäude ist nicht zugänglich", sagt Janoschek. Die Feuerwehr verschafft den Ermittlern deshalb mittels Krankorb und Drehleiter Zugang zu dem Ausgangspunkt der Explosion und den Gasleitungen. Auch eine Außenmauer bereitet Sorge. Sie wird der

zeit mit Gegendruck gesichert, um nicht auf das Nachbarhaus zu stürzen.

Das gesamte Gebäude musste nach der Explosion und dem Brand evakuiert werden. In dem Gebäude befand sich auch die Ordination des Urologen Dr. Georg Schatzl. Einige Betroffene konnten bei Verwandten untergebracht werden. Für die anderen stellte das Hotel Roderich seine Räumlichkeiten zur Verfügung.

Eine Spendenaktion wurde ins Leben gerufen. Im Namen des Vereins „Initiative LE“ ließ die ehemalige Kassiererin Monika Bitzinger keine Minute verstreichen, um zu helfen. „Wir stehen parat, um sofort mit Geld auszuhelfen“, erklärt sie im NÖN-Gespräch. Das gilt für jene, die derzeit keine Möglichkeiten haben, zu ihren Papieren zu kommen. „Das Geld gibt es jetzt einmal bar auf die Hand“, so Bitzinger. Sie freut sich über die Solidarität in der Gemeinde angesichts der Katastrophe: „Es ist wirklich toll, wie hier alle zusammenhalten. Es wurden uns schon zahlreiche Sachspenden angeboten. Hätten wir ein Lager, so wäre es vermutlich schon voll.“

Spendenkonto. AT54 2022 7003 0000 8554 lautend auf „Initiative Langenzersdorf“ Verwendungszweck: Soforthilfe Explosion Schulstraße