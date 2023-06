NS-Parolen mit über 2 Promille in Stockerau: Zwei Jahre Haft!

„Sieg Heil!“, „die weiße Rasse wird überleben“, „Hitler ist mein Gott“ oder „Juden, Slowenen und Zigeuner gehören vernichtet“ soll der in der Slowakei geborene Angeklagte an besagtem Tag über eine halbe Stunde lang gerufen haben. Eine Woche zuvor war er erst aus einer halbjährigen Haft entlassen worden. Verteidiger Christoph Naske kündigte ein reumütiges Geständnis seines Mandanten an und erinnerte die Geschworenen daran, dass das Verbotsgesetz einer Zeit entstamme, als die Wiedererstehung des Nationalsozialismus eine reale Gefahr darstellte: „Ob die Gesetzgeber damals einen Volltrunkenen vor Augen hatten, der – entschuldigen Sie den Ausdruck – deppert Sieg Heil schreit?“, stellte der Anwalt in den Raum.

Überdies war der 57-Jährige, gegen den ein Waffenverbot besteht, wegen eines Vergehens gegen das Waffengesetz angeklagt, weil in der Wohnung der verstorbenen Mutter, zu der er Zugang hatte, drei Winchester-Langwaffen und ein Schrotgewehr gelagert waren. Kurios: Deren Existenz kam nur zutage, weil er der Polizei ohne Nachfrage davon erzählte.

Zurück zu den Parolen: Ein psychiatrischer Gutachter attestierte, dass der Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig war, wenngleich ein Alko-Test der alarmierten Polizei einen Wert von 2,2 Promille ergeben hatte, den der Gutachter als „mittelgradig“ definierte. Und er attestierte dem Angeklagten eine „Weitschweifigkeit“, die in der Folge auch einem Laien nicht verborgen blieb. „Er tut sich schwer, etwas auf den Punkt zu bringen“, warnte Naske die Geschworenen vor.

„Ich bin vor Wut fast geplatzt“

Der 57-Jährige selbst berichtete von Schlaflosigkeit und einem nächtlichen Kaffee, auf den ein Bier und daraufhin eine Flasche Johnnie Walker folgten. In diesem Zustand habe er sich in eine Wut hineingesteigert. Wut, die aus seinem Gefängnisaufenthalt resultierte, der ihn zu einem Wrack gemacht habe: „Dort waren 80 Prozent Sinti und Roma aus aller Herren Länder; teilweise Afghanen, die als Schlepper verurteilt wurden oder ihre Frau geschlagen haben.“ Er sei in der Haft bestohlen und schikaniert worden, Drogengeschäfte seien an der Tagesordnung gewesen. Roma, Sinti und Serben seien dort wie eine Mafiabande. „Ich bin vor Wut fast geplatzt“, beschrieb der 57-Jährige seinen Zustand am 9. November. Und es sei sein erster Vollrausch nach der Haft gewesen.

Dazu kam, dass während seiner Haftzeit sowohl sein Vater als auch seine Mutter starben. Doch mit rechtem Gedankengut habe er eigentlich gar nichts am Hut, der Urgroßvater sei von der Gestapo ermordet worden, „der Großvater war bei den Partisanen“ und er selbst sei eigentlich ein „Späthippie“ gewesen; in der Brieftasche habe er einen Talisman mit Judenstern.

Richter Bodner hatte es nicht leicht, den Angeklagten aufs Wesentliche zu fokussieren; hatte mit Tonbandaufnahmen der Nachbarn aber noch Handfestes im Ärmel, auf denen diese aufs Übelste beschimpft wurden. „Saujuden und Schweinezigeuner“ waren noch die harmlosesten Ausdrücke. „Es tut mir wirklich leid, daran kann ich mich nicht erinnern“, fiel dem 57-Jährigen nicht viel dazu ein – um dann wieder abschweifend von aufgestochenen Reifen seines Rades zu berichten. In seiner Welt war das eine Schikane der Nachbarn. Angezeigt habe er es nicht, „weil die Polizei sowieso mit denen unter einer Decke steckt …“

Nicht der erste Konflikt mit den Nachbarn ...

„Höchst unangenehm“ sei der Vorfall gewesen, berichtete die Nachbarin des Angeklagten, die bereits bei den drei Vorverurteilungen des Mannes betroffen war – unter anderem durch eine gefährliche Drohung. Er habe am Tag davor auch gegen ihr Garagentor uriniert. Seit November habe es aber keinen Zwischenfall mehr gegeben – bis auf eine auf einem angrenzenden Baum hinterlassene Nachricht: „Netzwerk ist alles“. Ein weiterer Zeuge bestätigte, dass es nicht das erste Mal gewesen sei, dass der Angeklagte in der Nachbarschaft auffällig geworden sei.

Hält das Urteil gegen seinen Mandanten für überzogen: Rechtsanwalt Christoph Naske. Foto: Kanzlei Dr. Naske

Anwalt Naske unterstrich in seinem Schlussplädoyer, dass er überrascht vom psychiatrischen Gutachten sei, das seinen Mandanten als gesund darstellt. Dessen Steuerungsfähigkeit sei mit 2,2 Promille ganz sicher massiv herabgesetzt gewesen – „weit entfernt von nüchtern“. Die Schimpftiraden im Video würden eindeutig nach jemandem klingen, der beeinträchtigt ist „und mit den schlimmsten Dingen schimpft, die ihm einfallen“. Den Eindruck einer gefährlichen Person zur Wiedererstarkung des Nationalsozialismus könne keinesfalls entstanden sein, ersuchte der Verteidiger um eine milde, bedingte Strafe.

Doch den Gefallen taten ihm die Geschworenen nicht: Zwei Jahre unbedingte Haft und Widerruf einer bedingten Strafe über vier Monate – wären 28 Monate Gefängnis für den Angeklagten, den das Urteil schlucken ließ. Er erbat sich Bedenkzeit, doch Verteidiger Naske kündigte gegenüber der NÖN bereits an: „Wir werden das Urteil auf jeden Fall bekämpfen.“ Sein Mandant habe keine einschlägige Vorstrafe und es sei ein einmaliger Vorfall unter massiv beeinträchtigter Steuerungsfähigkeit gewesen. „In anderen Fällen werden zig Nachrichten mit nationalsozialistischem Gedankengut verbreitet und es werden bedingte Strafen verhängt. Ich sehe keinen Grund, warum man meinen Mandanten hier zwei Jahre wegsperren muss.“