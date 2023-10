Langenzersdorf bangt um neu renoviertes Lokal

Die Seeschlacht-Wirtin Alexandra Scheucher will das erst vor Kurzem renovierte Lokal mit Saisonende abgeben. Das bestätigte sie bereits vor einigen Wochen auf NÖN-Nachfrage. Sie wolle sich vorerst noch mit einem Anwalt besprechen.

Über zwei Millionen Euro investierte die Gemeinde in den Umbau - und jetzt hat man keinen Betreiber. Bürgermeister Andreas Arbesser bedauert diesen Umstand, verweist jedoch auf einen noch bestehenden Pachtvertrag der Marktgemeinde mit Scheucher. Derzeit laufen Verhandlungen zwischen den beiden Parteien. Nähere Auskünfte will der Ortschef aufgrund des laufenden Verfahrens nicht abgeben - nur so viel: Dass die Wirtin bereits ein neues Lokal in Kittsee betreibe und sich auf diesen Standort konzentrieren will.

Zur Erinnerung: Das Gebäude beschäftigte den Gemeinderat über mehrere Jahre. Vom Abbruch bis zum Umbau reichten die Debatten. „Als Fass ohne Boden“ titelten wir vor exakt einem Jahr, am 6. Oktober 2022. Denn: Nach mehrmaliger Aufstockung der Mittel entschied man sich in einem letzten Schritt, das Objekt von Grund auf zu sanieren, da sonst die bisherigen Investitionen verloren gewesen wären und man auf einer teuren Ruine sitzen geblieben wäre. Begonnen hatte man mit 800.000 Euro, letztendlich waren es die bereits erwähnten über zwei Millionen Euro.