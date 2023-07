Jetzt auch Ärger über Kraterlandschaft beim Korneuburger Landesgericht

Vor einigen Wochen hat die NÖN über den katastrophalen Zustand des Schotterparkplatzes beim Bahnhof berichtet. Die Reaktion des Bauamtes folgte prompt. Innerhalb weniger Tage wurde der Platz eingeebnet. Offensichtlich gibt es solche „Kraterlandschaften“ aber nicht nur beim Bahnhof, sondern auch in anderen Bereichen der Bezirkshauptstadt.

„Ich habe euren Bericht über die schnelle Reaktion des Bauamtes gelesen“, so ein NÖN-Leser in einem Schreiben an die Redaktion. Und er folgerte: „Wenn man sich den Schotter-Parkplatz des Justizzentrums ansieht, der im Eigentum der Gemeinde ist und auch betreut wird, wäre es dort ebenfalls notwendig die Schlaglöcher zu beseitigen.“

Schon die Einfahrt in den Parkplatz ist sehr abenteuerlich, selbst mit nicht einmal Schritttempo wird man im Auto durchgeschaukelt. „Danach hat man, wie Sie es beim Bahnhof genannt haben, eine Kraterlandschaft“, schildert er seine Eindrücke und fordert nun eine ähnlich rasche Vorgangsweise.

Laut Bauamtsleiter Wolfgang Schenk liege dieser nicht im Aufgabenbereich der Stadtgemeinde, sondern in jenem des Stadt-und Entwicklungsfonds Korneuburg (Sefko). Er habe jedenfalls das Anliegen an diese Adresse weitergeleitet und auch schon die Zusage bekommen, dass der schon in den nächsten Tagen geebnet werden wird.