100 Jahre Segelflug am Waschberg - das wird gefeiert

Nur vier Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs wurde der Waschberg zehn Tage lang zum Pilgerort für Flugbegeisterte. Nachdem die Siegermächte den motorisierten Flug verboten hatten, griffen ehemalige Militärpiloten, aber auch andere, die den Vögeln den Himmel streitig machen wollten, zu einer kreativen Lösung: Dem Segelflug.

Die oft selbstgebauten Flugmaschinen wurden per Bahn, Fuhrwerk und zu Fuß auf die Wiesen am Waschberg gebracht - und wenn der Wind mitspielte, ging es los. Zehn Kilometer weit und mehr als 50 Minuten lang reichten die beeindruckendsten Flüge am 17. Oktober 1923, als alles mitspielte. Andererseits landeten auch Menschen, die weniger Glück hatten, im Krankenhaus.

An dieses beeindruckende Ereignis will die Gemeinde Leitzersdorf in Kooperation mit dem 1. HMS (Hang-Modellsegelflugverein) Stetten und weiteren Organisationen zum hundertsten Jubiläum erinnern. Deshalb lädt sie am 17. September zum Jubiläumsfest „100 Jahre Segelflug“. Während im Stockerauer Museum im Belvedereschlössl mit einer Sonderausstellung über das geschichtsträchtige Ereignis informiert wird, steht bei dem Jubiläumsfest auch die Gegenwart des Segelflugs auf dem Programm.

Begeisterung fürs Segelfliegen

„Wir bringen Modelle der historischen Segelflugzeuge mit, aber auch unsere modernen Modell-Segelflugzeuge“, kündigt Willibald Vesely vom 1. HMS Stetten, dem ältesten Modell-Segelflugverein des Bezirks, an. Er und seine Vereinskollegen nutzen die Wiesen des Waschbergs mit Erlaubnis der Gemeinde bei Westwind, um ihre Modellflugzeuge zu starten. Auch der Stettner Berg wird vom Verein genutzt, den Michelberg, der ebenso geeignet wäre, dürfen sie aber wegen der Ausgrabungen nicht nutzen.

Vesely und sein Verein sind mit den Flugtagen vor 100 Jahren gut vertraut. Zeitungsartikel und eine lesenswerte Zusammenfassung sind auf ihrer Vereinswebseite verlinkt. „Wann immer etwas verboten ist, wird etwas anderes interessant und notwendig“, schildert Vesely die Situation der Flugenthusiasten 1923. „Die Segelflugtage am Waschberg waren eine wesentliche Errungenschaft für den Segelflug in Österreich. Damals starteten sowohl Manntragende als auch Modellflugzeuge, heute nutzen wir den Waschberg nur noch für Modelle.“ Ein Segelflugenthusiast der TU Wien ging sogar so weit, ein damals gestartetes Flugzeug mit fünf Metern Spannweite nachzubauen.

Vesely selbst hat das Segelfliegen zunächst im Schulbetrieb am Spitzerberg kennengelernt, wo er half, manntragende Segelflugzeuge zu betreuen, und an wenigen Schulflügen teilnehmen konnte. Nach einigen Jahren Pause brachte sein damals achtjähriger Sohn ihn mit einem Wurfgleiter auf den Modellflugsport - das bietet der Verein auch heute noch Stettner Schulklassen. „In dem Hobby stecken Wetterkunde, Aerodynamik, Kameradschaft, Technik und Durchhaltevermögen. Es ist kein Resetknopf wie bei Computern vorhanden“, fasst Vesely die Faszination zusammen, die er mit rund 20.000 Aero-Clubmitgliedern in ganz Österreich, davon etwa 12.000 in Niederösterreich, teilt.

Manfred Dittmayer, Wiener Landesverbandschef des Aero-Clubs, ergänzt die Wichtigkeit des Modell- und Segelflugs für die Geschichte der Flugzeuge: „Modellflugzeuge gab es lang vor dem bemannten Flug. Pioniere wie der Österreicher Wilhelm Kress, die Gebrüder Wright oder Otto Lilienthal begannen mit Modellflugzeugen, Segelfliegern und jeder Menge Bruchlandungen.“

Das Jubiläumsfest:

17. September am Waschberg

ab 10 Uhr: Feldmesse

11 Uhr: Festakt

12 bis 16 Uhr: Kinderprogramm

13 bis 15 Uhr: Naturführungen

14 Uhr: Traditionsflug