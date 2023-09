Leitzersdorf ging in die Luft

Strahlend blauer Himmel, gleißende Sonne - und über dem Waschberg zogen Segelflugzeuge sowie ihre Zugmaschinen ihre Kreise. Es duftete nach Grillhendl und Spanferkel, Kinder liefen lachend mit Styropor-Gleitern durch die Menge, darüber ertönte die Stimme von Clemens Reinsperger und ergänzte die Flugvorführung mit Informationen zu den Flugzeugen und der Geschichte des Segelfliegens am Waschberg.

Bei heißen Speisen und kühlem Bier und anderen Getränken genoss ein Teil des Publikums an den Heurigentischen im „Gastrobereich“ die Flüge, während andere am Hang unter dem Gipfelkreuz versuchten, einen besseren Blick zu erhaschen. Dazu zählte auch Bürgermeisterin Sabine Hopf, die nach Monaten intensiver Vorbereitung den Segelflugtag in vollen Zügen genoss. „Es ist wunderbar, das Wetter ist perfekt und die Leute sind in bester Stimmung“, freute sich die Gemeindechefin.

Auch Bürgermeisterin Sabine Hopf (vorne links in Rosa) winkte und jubelte begeistert, als Mitglieder des Flugsportvereins Stockerau in einer herausfordernden Formation über den Waschberg flogen. Foto: Christine Stadler

Gemeinsam mit ihrem Team von der Gemeinde Leitzersdorf sowie den Freiwilligen der drei Flugvereine, der Feuerwehren, der Ministranten und der Pfarre sowie den drei Gastronomiebetrieben und natürlich auch dem Museumsverein Stockerau und den Forschern der Technischen Universität Wien hat sie über Monate hinweg unzählige Stunden in die Planung und Organisation des Segelflugtags gesteckt. Neugierige konnten schon vorab und können noch in den nächsten Wochen eine Sonderausstellung zum Segelflug am Waschberg im Stockerauer Museum bestaunen.

Auch am Segelflugtag selbst ging es nicht nur um die Gegenwart, denn während des Festaktes wurden sowohl historische als auch gegenwärtige Herausforderungen, Eigenarten und Möglichkeiten des Segelflugs präsentiert.

Sabine Hopf und Wolfgang Gockert, ein Vorstandsmitglied des Flugsportvereins Stockerau, unterstützten Clemens Reinsperger bei der Moderation und diskutierten auch danach noch mit den Gästen über das Segelfliegen. Foto: Christine Stadler

Nach der stimmungsvollen Festmesse am Gipfel des Waschbergs führte der „Wilde Kaiser“ Clemens Reinsperger durch das Fest. Auch die Ortskapelle Leitzersdorf war wieder mit dabei und sorgte für den „richtigen Ton“. Schon am 7. Oktober steht der nächste große Auftritt für die fleißigen Musiker an, denn da laden sie zum zweiten Dämmerschoppen ein.

Den Elementen voll ausgesetzt war der Pilot dieses Nachbaus eines historischen Segelflugzeugs – so bekam er aber auch am besten den Jubel des Publikums mit. Foto: Christine Stadler

Mit Flügelspannweiten von 25 Metern oder dem eindrucksvollen Flug in Nachbauten historischer Segelflugzeuge sorgten die Freiwilligen des Flugsportvereins Stockerau für große Begeisterung. Aber auch die Kollegen von den Vereinen in Stetten und Sierndorf begeisterten den einen oder anderen für das Hobby Modellflug.

Vor der großartigen Kulisse des Weinviertels zeigte der Modellsegelflugverein aus Stetten, dass die Flugzeuge auch in kleinerem Maßstab beeindruckende Manöver ausführen können. Foto: Christine Stadler

Mit Modellflugzeugen in verschiedensten Größen startete der 1. HMS Stetten nach dem Traditionsflug wieder auf der Wiese unter dem Gipfelkreuz. Ein besonderes Highlight für die jungen Besucher des Segelflugtags waren aber die bunten Styropor-Gleiter, mit denen der Modellsegelflugverein aus Sierndorf ihnen zeigte, wie das mit dem Segelflug eigentlich funktioniert.

Überall zwischen dem gebannt dem Traditionsflug folgenden Publikum blitzen die roten, grünen, blauen und orangen Styropor-Gleiter hervor, die die Kinder geschenkt bekamen. Foto: Christine Stadler

Doch so schön das Fest war und so perfekt das Wetter schien, musste es auch ein Ende geben. Die Hitze und die grelle Sonneneinstrahlung veranlassten eine knappe Mehrheit der Besucher gleich nach dem Traditionsflug dazu, den Weg vom Berg anzutreten, sei es zu Fuß oder per Shuttlebus. Aber egal, wen man fragte, alle waren froh, dass sie dabei gewesen waren, und viele fänden es schade, wenn erst in 100 Jahren der nächste solche Segelflugtag stattfinden würde.