Gebietsbauamt hat neuen Leiter

Im Jahr 1999 hat Hubert Länger seinen Dienst beim Land NÖ angetreten. Seine zweiwöchige Einschulung hat er damals im Korneuburger Gebietsbauamt absolviert. Jetzt ist der Neo-Langenzersdorfer an die Stätte seiner Anfänge zurückgekehrt: Mit 1. März wurde er zum neuen Leiter des Gebietsbauamts bestellt. Er folgt Johann Baumgartner, der seine Pension angetreten hat.

25 Mitarbeiter sind derzeit im Gebietsbauamt in der Laaer Straße beschäftigt, davon 20 Sachverständige. Sie stellen den Bezirkshauptmannschaften (BH) im ganzen Weinviertel in sämtlichen Verfahrenfragen ihr Sachwissen zur Verfügung. „In Verwaltungsverfahren muss die BH ja oder nein sagen. Die technischen Fragen werden dabei von den Experten des Gebietsbauamts geklärt“, umreißt der neue Leiter das Aufgabengebiet.

Länger hat sich in einem Hearing durchgesetzt. „Ich habe schon länger eine Führungsposition angestrebt“, begründet der gebürtige Villacher seine Entscheidung, sich um den Leiterposten für eines der insgesamt fünf Gebietsbauämter in Niederösterreich zu bewerben. Durch seine Tätigkeit in der Abteilung für Anlagentechnik im Land NÖ hat der studierte Bauingenieur viele seiner jetzigen Mitarbeiter bereits gekannt. „Und das hat gut gepasst“, betont Länger im NÖN-Gespräch.

Bei freien Kapazitäten stellen die Fachleute ihr Wissen auch den Gemeinden zur Verfügung. Vom Carport bis zur großen Wohnhausanlage reicht das Aufgabengebiet. Die Problemstellungen werden aber nicht nur mehr, sondern – bedingt durch neue Gesetze – auch anspruchsvoller. Und Länger merkt auch, dass die Sensibilität von Nachbarn bei Bauprojekten größer wird. „Als Sachverständige stehen wir zwischen Antragsteller und Nachbarn“, beschreibt er die Herausforderung. „Die Bevölkerung wächst, der Raum wird enger“, begründet er, gleichzeitig ortet er eine gewisse „gesellschaftliche Entfremdung“.

Gleiches Wissensniveau für alle Gemeinden

Als großen Wunsch nennt Länger die Möglichkeit, alle Gemeinden betreuen zu können. Da das aber eine personelle Frage ist, wird es wohl ein Wunschtraum bleiben. Deshalb strebt er zumindest eine „Niveauangleichung“ bei der Gemeindebetreuung und eine bessere Vernetzung an. „Zum Beispiel, indem man Gemeinden gute Sachverständige empfiehlt“, erklärt Länger. Eine Herausforderung wartet aber auch intern auf ihn: Etliche Mitarbeiter stehen vor ihrer Pensionierung. „Auch wir spüren den Fachkräftemangel“, sagt Länger, „Nachwuchs ist schwer zu finden.“

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.