Seit Landwirt Christian Anzböck vor rund zwei Jahren eine Zusammenarbeit mit der Firma Saubermacher vereinbarte, um die Bio-Abfälle aus Stockerau, Korneuburg und einigen weitere Gemeinden zu kompostieren, ist er mit Gegenwind konfrontiert (die NÖN berichtete). Die Gegner beklagten vor Inbetriebnahme eine mögliche Geruchsbelästigung.

Die Befürchtungen seien eingetroffen, meint eine Hausleitnerin, die sich an die NÖN wandte: „Es ist kaum auszuhalten, es stinkt wie nach Verwesung.“ Der extreme Geruch sei nicht dauerhaft, doch in unregelmäßigen Abständen wäre es im Freien nicht auszuhalten. Dass Verwesungsgeruch zu vernehmen ist, weist Anzböck von sich: „Das kann gar nicht sein. Verwesungsgeruch entsteht durch Eiweiß und das kommt bei mir nicht vor.“ Möglich sei eher ein „süßlicher“ Geruch aufgrund von Ammoniak.

Beschwerden an die Behörde richten

Auch, dass die Geruchsbelastung in den Sommermonaten erhöht auftreten würde, will er nicht bestätigen. Dies sei eher im Herbst der Fall, bedingt durch das Tiefdruckwetter. An ihn persönlich würden Beschwerden ohnehin nie herangetragen, zeigt er sich über die Diskussion überrascht.

Ortsvorsteher Friedrich Summerer wiederholte seine Aufforderung, wonach sich Bürger, die sich durch den Geruch gestört fühlen, an die Behörde RU4, Abteilung für Umwelt- und Energierecht, wenden sollen: „Man sollte Aufzeichnungen führen und gleich dorthin senden. Beschwerden, die in der Gemeinde eingehen, werden auch weitergeleitet, es wird nichts unter den Tisch gekehrt.“ Er betonte allerdings, dass Anzböck die Rahmenbedingungen einhalte.

Den Widerstand der Belästigten will Anzböck nicht überbewerten: „Es sind ohnehin immer die gleichen Leute, die sich aufregen.“