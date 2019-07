Braucht man in der Stadt unbedingt ein Auto oder kommt man auch ohne Pkw gut zurecht? Horst Fröschl hat den Selbstversuch gestartet und sein Auto im Dezember letzten Jahres verkauft. Im urbanen Bereich wie in Wien oder im Zentrum von Korneuburg ist er nun mit dem E-Scooter unterwegs, für Ein käufe verwendet er das Fahrrad.

Er will niemanden missionieren, auf das Fahrrad umzusteigen. „Es ist eine exklusive Stellung zu sagen, ich verzichte auf das Auto“, ist sich der Korneuburger bewusst.

„Bei minus 16 Grad hat man früher keine Radfahrer gesehen. Jetzt sieht man schon mehrere.“Horst Fröschl

Ihm selbst ist das Auto noch an keinem Tag abgegangen, obwohl er als Vertriebsmitarbeiter im Außendienst tätig ist. Muss er zu einem Termin nach Wien, dann packt er den E-Scooter ins Handgepäck und fährt mit der Schnellbahn. Auch beim Einkaufen größerer Gebinde gibt es keine Probleme, versichert er: „Es gibt Möglichkeiten, sein Fahrrad entsprechend auszustatten, zum Beispiel mit einem Anhänger.“

Dem Selbstversuch zugrunde liegt der Umweltgedanke. „Ich hatte immer ein Auto und habe es privat und beruflich genutzt“, schildert Fröschl. Aber immer wieder meldete sich das schlechte Gewissen zu Wort. „Weil ich ja gewusst habe, dass es anders auch geht“, erinnert er sich. Mittlerweile hat sich sein Gewissen erleichtert, „ich werde jeden Tag entspannter.“ Von Regen oder Kälte lässt er sich längst nicht mehr abschrecken. „Man zieht einfach das Richtige an“, meint er pragmatisch. Auch bei minus 16 Grad setzt sich Fröschl aufs Fahrrad. „Immer schon“, wie er betont, „nur während man früher sonst keine Radfahrer gesehen hat, sieht man jetzt schon mehrere.“

Seit sieben Monaten fährt er nun schon mit dem E-Scooter und dem Fahrrad durch die Stadt. Ist Korneuburg fahrradfreundlich? „Nein“, sagt er wie aus der Pistole geschossen. Fahrradwege würden plötzlich im Nirgendwo enden und die B3 sei dort, wo am rechten Fahrbahnrand Autos parken, überhaupt lebensgefährlich. Umso mehr freut ihn der angekündigte Lückenschluss des Fahrradwegs zwischen Korneuburg und Leobendorf.

Begegnungszone für das Zentrum?

„In der Stadt merke ich nicht so viele Fortschritte“, bedauert er. Dabei ist er überzeugt, dass Fahrradfahrer und Fußgänger die Möglichkeiten, die man für sie schafft, auch nutzen. Vorbild ist für ihn die niederländische Stadt Utrecht, wo ein Fahrradparkhaus für rund 13.000 Räder gebaut wurde. „Auch das war einmal eine Autostadt“, glaubt er, dass auch Korneuburg grundsätzlich gute Voraussetzung für Zweiräder bieten würde.

Ginge es nach Fröschl, dann würde das Zentrum innerhalb des Rings zur Begegnungszone nach Wiener Vorbild werden. „Ich war bei der Begegnungszone in der Mariahilfer Straße am Anfang auch skeptisch“, gibt er zu, „aber die Befürchtungen – zum Beispiel wegen Geschäftseinbußen – haben sich ins Gegenteil verkehrt.“

Dass sich sein Lebensmodell nicht für jeden eignet, ist dem passionierten Radfahrer völlig klar: „Es gibt Leute, die von einem Fahrzeug abhängig sind.“ Ihm geht es da rum, das Thema anzusprechen und dafür zu sensibilisieren. „Die Autolobby suggeriert uns, dass man ohne Auto nicht leben kann“, kritisiert Fröschl. Er will mit seinem Selbstversuch das Gegenteil beweisen und zitiert Albert Camus: „Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe.“