Dem Imker über die Schulter geschaut

Anlässlich des österreichweiten „Tag des offenen Bienenstocks“ präsentierte der Imkerverein Stockerau am Senninger Eselhof mit angeschlossener Imkerei viel Wissenswertes rund ums Imkerhandwerk.

Führungen, der Schau-Bienenstock, das Honigschleudern, ein Honigbuffet, die Kerzenwerkstatt und der Bienenladen waren Teil des Programms. Aber auch das für den Hof typische Eselreiten. Außerdem standen die vielen anderen Haus- und Hoftiere - besonders bei den Kindern - ganz hoch im Kurs.

Imker Halbwirt fing einen Bienenschwarm ein

Ein Platz zum Wohlfühlen, das ist der Eselhof der Familie Halbwirt in Senning. Im herrlichen Garten waren Tische an besonders lauschigen Orten aufgestellt, ein köstliches Kuchenbuffet und selbst gemachte Säfte lockten zahlreiche Gäste an. Bei einem Schau-Bienenstock konnten sie die Arbeit der fleißigen Bienen bestaunen oder Imker Gerald Halbwirt dabei beobachten, wie er einen Bienenschwarm einfing.

Rundherum eine gelungene Veranstaltung, bei der besonders die Wichtigkeit der Bienen im Vordergrund stand. Schon Albert Einstein zitierte im Jahr 1949: „Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr.“

Wer den Eselhof der Familie Halbwirt näher kennenlernen möchte, hat am 25. Juni um 10 Uhr dazu Gelegenheit. Im Garten findet ein Gottesdienst der evangelischen Pfarre Stockerau mit anschließendem Mittagstisch statt.

