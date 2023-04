Tauschmarkt: Damit nicht alles gleich im Müll landet

Das Team der Grünen organisierte auch heuer einen Tausch- und Verschenkmarkt sowie die Radbörse im Senninger Pfarrsaal. Unter dem Motto „Schmeiß es nicht in den Müll - bring es zu uns“ wurden an den Ständen Dinge angeboten, die vielleicht jemand noch benötigen kann. Wenn dann wieder Platz vorhanden war, konnte man Dinge mitnehmen, die man selbst noch brauchen kann.

Die Radbörse, bei der Fahrräder zum „Secondhand“-Preis angeboten wurden, war ein großer Erfolg: So mancher kann in Zukunft sein Auto stehen lassen und umweltfreundlich unterwegs sein. Grünen-Gemeinderat Dieter Böck freut sich über den Erfolg: „Der Tauschmarkt war auch diesmal wieder gut besucht. Nicht abgeholte Sachen und der Reinerlös der Veranstaltung werden an karitative Vereine übergeben.“

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.