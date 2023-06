Edelmetall-Regen für Langenzersdorfer Tanzstudio Elizabeth Mills

Wieder einmal großartige Leistungen erbrachten die Eleven des Langenzersdorfer Tanzstudios Elizabeth Mills während des letzten Schuljahres. So konnte man bei den Tanzmeisterschaften „Dancestar Slovakia Qualifiers 2023“ im März in Bratislava und „Dancestar World Dance Masters 2023“ im Mai ebenfalls in Bratislava über insgesamt 15 Top-Platzierungen in den unterschiedlichsten Kategorien, davon fünf in Gold und jeweils zwei in Silber und Bronze, jubeln. Das Tanzstudio war dabei mit gleich insgesamt 40 Teilnehmern vertreten.

Alle Beiträge der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen waren letzte Woche auch in den Abschlussaufführungen, die unter dem Titel „Let's Dance“ im Festsaal stattfanden, zu bewundern. An den zwei Tagen waren auch die Ballett-Abschlussaufführungen „Es war einmal“ zu sehen, thematisch ein Querschnitt durch mehrere Grimm- und Andersen-Märchen.

Das eindrucksvolle Spektakel wurde mit viel Engagement und Liebe zum Detail inszeniert. Der Spaß an der Sache ist den Darstellern deutlich anzusehen. Foto: privat

Bevor das Tanzstudio Elizabeth Mills ab Oktober in das 30. Jahr seines Bestehens geht, findet, wie schon gewohnt, vom 24. bis 29. Juli die Sommertanzwoche statt. Geboten werden Hip Hop, Ballett, Stepptanz, Musical-Dance, Theater und Orientalischer Tanz.