Die Grünflächen von Verunreinigungen aller Art freihalten, das ist das erklärte Ziel von FP-Vizebürgermeister Dietmar Ruf. Dabei geht es neben der illegalen Entsorgung von Sperrmüll vor allem um das Ärgernis Hundekot. Mittels der Sensibilisierungskampagne „Unsere Grünflächen sind kein Hundeklo“ will man nun auf das Thema aufmerksam machen.

„Faktum ist, dass die meisten Beschwerden, die bei der Stadtgemeinde einlangen, genau diesen Bereich betreffen“, stellt Ruf fest. Hotspots seien vor allem jene Straßen, die unmittelbar am Siedlungsende situiert sind und damit an die landwirtschaftlichen Nutzflächen anschließen. „In Gerasdorf ist das speziell der Bereich der Feldgasse im Ortsteil Kapellerfeld, im Ortsteil Oberlisse der Bereich Schanzenweg/ Schulgasse oder aber auch der Dr.-Erwin-Ringel-Platz im Ortsteil Gerasdorf-Ort“, zählt er auf.

"Ich bin der festen Überzeugung, dass das auch ohne Strafen funktionieren kann.“FP-Vizebürgermeister Dietmar Ruf

Wenn sich künftig Beschwerden in einem Gebiet häufen, will die Stadt Informationsbriefe an die umliegenden Anrainer verschicken. Darin werden die Bewohner aufgefordert, die bestehende Infrastruktur wie das „Sackerl fürs Gackerl“ auch zu verwenden. Rund 40 Sackerlspender gibt es derzeit im Gemeindegebiet, „bei Bedarf können diese punktuell auch erweitert werden“, bietet der Vizestadtchef an. In schwerwiegenden Fällen sollen auch Hinweisschilder montiert werden.

Von Strafen für verantwortungslose Hundebesitzer wie in der Stadt Korneuburg will Ruf absehen: „Ich will ein gedeihliches Zusammenleben in Gerasdorf etablieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass das auch ohne Strafen funktionieren kann.“