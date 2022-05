Seven For Tea: Ein Jubiläum mit Verspätung

Werbung

„Seven For Tea“ feierte 2020 das 25-jährige Bestandsjubiläum – das Konzert dazu hat im vierten Anlauf nun wirklich stattgefunden. Aus Pandemiegründen betrat die Band also 27-jährig die Bühne im voll besetzten Z2000, und die Show ging richtig ab.

Die Musiker Markus Niedermeyer, Roland Ernst, Toni Holzreiter, Matthias Fritz, Normen Handrow, Gernot Fritz und Georg Ihm mit Sängerin Janne Kliegl samt dreistimmigem Background-Chor, dazu Gitarre, fetter Bass und Drums, Bläsertrio und Keyboard – alles zusammen sorgte für eine lange vermisste Partystimmung. Kliegl ließ sich den Auftritt trotz Kehlkopfentzündung nicht nehmen – und hielt stimmlich bis zum Schluss durch.

Die Videoeinspielung zeigten den Zuschauern, mit welchem Humor die Band die Jahre verbracht hat. Horst Gössl überraschte als Sänger und Gitarrist mit Joe Cockers „Unchain my Heart“. Die Sängerinnen beeindruckten besonders mit „How deep is your Love“. Mit einem funkigen „Happy Birthday“ à la Stevie Wonder endete die Show nach fast drei Stunden.

