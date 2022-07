Feuerwehr-Chef wurde zu Lebensretter

Werbung

Den 7. Mai des heurigen Jahres werden weder Walter Fischer, der mit einem Herzfehler geboren wurde, noch der Seyringer Feuerwehr-Kommandant Gerald Schmid so schnell vergessen. Es war der Tag, an dem das Leben des 38-jährigen Gerasdorfer Jungvaters an einem seidenen Faden hing. Dass es letztlich ein Happy End gab, hat er der raschen Reaktion des Feuerwehrchefs zu verdanken, der an diesem Tag zu seinem Lebensretter wurde.

Rückblick auf den 7. Mai: Es war der Tag der Florianifeier der Feuerwehr Seyring. Das Programm war zu Ende und ein bunter Nachmittag stand an. Die Erwachsenen saßen an den Tischen und unterhielten sich, die Kinder quietschten, liefen herum und sprangen in der Hüpfburg. Walter Fischer spielte mit seiner Tochter Fangen.

Es war so, dass ich glaubte, in einen Raufhandel verwickelt gewesen zu sein.“

Walter Fischer, 38-jähriger Jungvater

Nach zehn Minuten des lustigen Treibens rang er plötzlich nach Luft, er konnte gerade noch seine Frau erreichen, sackte in deren Armen jedoch zusammen. Von einem Moment auf den anderen herrschte Stille. Es war Seyrings FF-Kommandant Gerald Schmid, der die lebensbedrohliche Situation sofort erkannte. In Windeseile lief er zu Walter Fischer, krempelte die Ärmel hoch und begann mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Gekonnt übte er die Herzdruckmassage aus. Gleichzeitig wurde der Notruf abgesetzt.

Zu diesem Zeitpunkt war Walter Fischer bereits klinisch tot. Das Wunder geschah nach fünf Minuten, als der 38-Jährige seine Augen öffnete. Er tat, als sei nichts geschehen. „Es war so, dass ich glaubte, in einen Raufhandel verwickelt gewesen zu sein“, erinnerte er sich an die bangen Minuten.

Mittlerweile war der Notarzthubschrauber gelandet, Schmid übergab den Patienten den Rettungskräften von Christophorus 9. Nach der Erstversorgung wurde Walter Fischer ins Landesklinikum Mistelbach geflogen.

Nach einer Woche wurde er entlassen, um eine Woche später im AKH Wien auf eine Spenderherzklappe vorbereitet zu werden. Seither sind sechs Wochen vergangen. Auf der Seyringer Sonnwendfeier traf Fischer nun auf seinen Lebensretter und konnte sich persönlich bedanken. Es war von beiden Seiten ein äußerst emotionales Aufeinandertreffen.

