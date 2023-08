Seyringer Buchautor: „Positive Gefühle werden unterschätzt“

Vor einem schönen Gemälde oder einem beeindruckenden Wasserfall stehen und einfach mal staunen. Das kann gut für die Gesundheit sein, meint der Neurobiologe und Mentaltrainer Marcus Täuber in seinem neuen Buch „Gute Gefühle“. Der Wissenschaftler wohnt seit rund einem Jahr in Seyring und hat in der Zeit sein bereits sechstes Sachbuch geschrieben, das nun veröffentlicht wird. In diesem fokussiert er sich auf das Auslösen von positiven Emotionen und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit. So wie etwa beim Staunen oder dem Verspüren von Ehrfurcht: Dadurch können Entzündungseffekte im Körper zurückgehen. Das belegt Täuber nicht nur mit Studien in seinem Buch, sondern gibt auch gleich passende Tipps, um mehr positive Ehrfurcht in den Alltag einzubringen. „Es gibt eigentlich sehr viel zum Staunen, aber wir übersehen es halt“, meint der 50-Jährige. Er selbst lässt sich gerne durch morgendliche Spaziergänge beeindrucken: „Ich liebe es, wenn man in Seyring in der Früh über die Felder geht und den Sonnenaufgang sieht. Das ist ein wunderschöner Augenblick.“ Jeder müsse allerdings seinen individuellen Auslöser des Staunens finden, rät er.

Gehirntraining zum Gut-Fühlen

Ehrfurcht ist nur eines der positiven Gefühle, die Marcus Täuber in seiner Top-10-Liste im Buch beschreibt. Neben offensichtlichen Emotionen wie Freude, Gelassenheit und Dankbarkeit finden sich darunter aber auch Empfindungen wie Interesse oder Inspiration. Das Ziel des Wissenschaftlers ist es, die Nutzen der Gefühle aufzuzeigen, aber auch anzuleiten, wie man diese tatsächlich fühlen kann. Durch regelmäßiges „Üben“ der Emotionen soll das Gehirn trainiert werden, diese häufiger erleben zu können. Warum in seinem sechsten Buch genau positive Gefühle im Vordergrund stehen, liegt Marcus Täuber klar auf der Hand: „Es sind gerade so viele Menschen in Ärger.“ Es liege eine Grundaggression in der Luft, die „durch eine innere Unruhe ausgelöst wird“, sagt der Mentaltrainer. Die vielen Krisen hätten Unsicherheit bei den Menschen ausgelöst, die daraufhin mit Angst oder Wut reagieren würden. „Die positiven Emotionen werden hingegen unterschätzt“, meint der Neurobiologe. Man solle zwar auch schlechten Gefühlen Platz im Leben geben, doch wer öfter positiv fühle, könne damit seine Psyche und Gesundheit besser beeinflussen, rät Täuber.

Generell sei es wichtig, Gefühle überhaupt zuzulassen, um mit ihnen umgehen zu lernen. Besonders Männern falle es schwer, sich mit Emotionen auseinanderzusetzen, da es gesellschaftlich oft als Schwäche angesehen wird. Dabei haben Männer und Frauen die gleiche Anzahl an Gefühlen und auch etwa gleich viele emotionale Schwankungen, schildert der Neurobiologe: „Dass Frauen emotionaler sind, ist ein Mythos.“ Auch Täuber selbst musste den Einstieg in die Gefühlswelt erst erlernen: „Vor zehn Jahren hätte ich gesagt, Gefühle stören nur. Aber eigentlich geben sie uns mehr Stärke, wenn wir sie leben können.“ Der Wahl-Seyringer begann sich nach und nach mehr mit Emotionen auseinanderzusetzen, und das in einer Zeit, in der „Mentale Gesundheit“ noch als Fremdwort galt. Heute hat sich die Lage geändert, und immer mehr Menschen kümmern sich um ihr psychisches Wohlergehen. Das freut Marcus Täuber. „Wir putzen jeden Tag die Zähne, aber das Gehirn putzen wir nicht, und das ist schade“, meint er und hebt die Wichtigkeit der Psychohygiene hervor.

Dem Mentaltrainer ist es wichtig, mit seinem Buch nicht auf die esoterische Schiene abzurutschen. Kalendersprüche à la „Jeder ist seines Glückes Schmied“ will er nicht anbieten, denn diese können die Menschen eher unter Druck setzen, meint Täuber. Man könne nicht alleine für sein Glück selber verantwortlich sein, weil verschiedene Einflüsse dranhängen würden. Stattdessen will der Bestsellerautor mithilfe der Wissenschaft Vorgänge im Gehirn erklären und gleichzeitig Alltagstipps für positives Empfinden geben. Dazu gehören etwa kurze Gedankenreisen oder Atemtrainings. Tief durchatmen muss Marcus Täuber auch bei der Ankündigung seiner Lesetour: Zwar stellt er im November „Gute Gefühle“ in der Wolkersdorfer Buchhandlung Sterzinger vor, seitens seiner Wahlheimat Gerasdorf gab es noch keine Antwort auf seine Anfragen.