Die Schule wurde im Jahre 1543 vom Grafen Zelking, dem seinerzeitigen Besitzer des Schlosses Sierndorf, gegründet. 1846 wurde sie durch

einem Brand vernichtet und dann von Fürst Franz Ferdinand von Colloredo-Mannsfeld auf eigene Kosten neu errichtet.

In den kommenden Jahrzehnten wurde immer wieder um- und zugebaut, bis die Schule endgültig zu klein und der Entschluss für einen Neu- und Umbau gefasst wurde. Seit Monaten wird nun eifrig rund um das alte Gebäude gebaut, bis zuletzt waren vier Schulklassen in den Räumlichkeiten untergebracht.

Aber da der Zahn der Zeit an dem Gebäude nagte und die technischen Einrichtungen auch nicht mehr auf dem neuesten Stand waren – so gab es bei der Heizung immer mehr Rohrbrüche –, entschloss man sich, den Abriss des Schulgebäudes vorzuziehen.

Schulbetrieb geht weiter

In den Semesterferien war es dann soweit: Bagger, Bulldozer und Co. rückten an und machten vorerst den ältesten Teil der Volksschule dem Erdboden gleich. So konnte der Großteil der Abbrucharbeiten in den Semesterferien und damit außerhalb des Schulbetriebs durchgeführt werden, was weniger Lärm, weniger Staub und weniger Stress für die Schüler und die Lehrer bedeutete.

Der Schulbetrieb geht nach Ferienende trotzdem ungestört weiter: Vier Klassen wurden in der Bibliothek, im Pfarrhaus, im Feuerwehrhaus und in der Musikschule untergebracht. Durch die vorausschauende Planung der Pädagoginnen und die gute Zusammenarbeit mit den Gemeindearbeitern wurde die Umsiedelung bravourös bewältigt und die Kinder fühlen sich in den neuen, provisorischen Räumlichkeiten schon richtig wohl. Sie werden im Jahr 2020 in die neue moderne Schule übersiedeln.